Venezia 2020, i film della Selezione Ufficiale

Di Antonio M. Abate mercoledì 29 luglio 2020

Ecco tutti i film in Concorso, Fuori Concorso e Orizzonti dell'edizione numero 77 della Mostra del Cinema di Venezia

È un programma sulla carta meno pirotecnico, che già così però fa registrare numeri significativi, sebbene sia prematuro, se non addirittura fuorviante, alludere a non meglio specificati cambi di rotta.

Ci riferiamo alle otto donne in Concorso. Un Concorso meno a stelle e strisce, per dirne una, che sonda scandaglia un cinema diverso, più attento alla ricerca che al blasone, facendo forse anche di necessità virtù dato il periodo. In linea, ancora, con la gestione Barbera, la quale, non curante talvolta di alcune critiche, si è sempre mostrata incline a questo genere d'indagine.

Detto ciò, quattro sono gli italiani che si contenderanno il Leone d'Oro, tra cui Gianfranco Rosi, che a Venezia ha già vinto nel 2013 con Sacro GRA. Qua e là tra Orizzonti e Fuori Concorso troviamo registi come Lav Diaz, anch'egli recente Leone d'Oro, così come Uberto Pasolini, che nel 2013 vinse la miglior regia in Orizzonti con Still Life. Muovendoci in ambito di Fuori Concorso, per concludere, da notare i documentari di Abel Ferrara e Luca Guadagnino, così come il cortometraggio di Alice Rohrwacher. Di seguito il programma per intero.

Concorso

In Between Dying - Hilal Baydarov

Le Sorelle Macaruso - Emma Dante

The World to Come - Mona Fastvold

Nuevo orden - Michel Franco

Amants - Nicole Garcia

Laila in Haifa - Amos Gitai

Cari compagni! - Andrei Konchalovsky

Wife of a Spy - Kiyoshi Kurosawa

Sun Children - Majid Majidi

Pieces of a Woman - Kornél Mundruczó

Miss Marx - Susanna Nicchiarelli

Padre Nostro - Claudio Noce

Notturno - Gianfranco Rosi

Never Gonna Snow Again - Malgorzata Szumowska and Michal Englert

The Disciple - Chaitanya Tamhane

And Tomorrow the Entire World - Julia Von Heinz

Quo Vadis, Aida? - Jasmila Zbanic

Nomadland - Chloé Zhao

Orizzonti

Apples - Christos Nikou

La troisième guerre - Giovanni Aloi

Milestone - Ivan Ayr

The Wasteland - Ahmad Bahrami

The Man Who Sold His Skin - Kaouther Ben Hania

I predatori - Pietro Castellitto

Mainstream - Gia Coppola

Genus Pan - Lav Diaz

Zanka Contact - Ismaël El Iraki

Guerra e pace - Martina Parenti e Massimo D'Anolfi

La nuit des rois - Philippe Lacôte

The Furnace - Robert Mackay

Careless Crime - Shahram Mokri

Gaza Mon Amour - Tarzan and Arab Nasser

Selva trágica - Yulene Olaizola

Nowhere Special - Uberto Pasolini

Listen - Ana Rocha de Sousa

The Best Is Yet to Come - Wang Jing

Yellow Cat - Adilkhan Yerzhanov

Fuori concorso

Finzione

Lacci - Daniele Luchetti (film d'apertura)

Lasciami andare - Stefano Mordini (film di chiusura)

Mandibules - Quentin Dupieux

Love After Love - Ann Hui

Assandira - Salvatore Mereu

The Duke - Roger Michell

Night in Paradise - Park Hoon-Jung

Mosquito State - Filip Jan Rymsza

Finzione - Proiezioni speciali

30 Monedas - Álex de la Iglesia (serie)

Princess Europe - Camille Lotteau

Omelia contadina - Alice Rohrwacher, JR (cortometraggio)

Non-finzione

Sportin' Life - Abel Ferrara

Crazy, Not Insane - Alex Gibney

Greta - Nathan Grossman

Salvatore, Shoemaker of Dreams - Luca Guadagnino

Final Account - Luke Holland

La verità su La Dolce Vita - Giuseppe Pedersoli

Molecole - Andrea Segre (film di pre-apertura)

Narciso em férias - Renato Terra e Ricardo Calil

Paolo Conte, via con me - Giorgio Verdelli

Hopper/Welles - Orson Welles

City Hall - Frederick Wiseman

Biennale College Cinema

El arte de volver - Pedro Collantes

Fucking with Nobody - Hannaleena Hauru