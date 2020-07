Un Natale su Marte: via alle riprese della commedia con Christian De Sica e Massimo Boldi

Di Pietro Ferraro lunedì 27 luglio 2020

Boldi, De Sica e Neri Parenti per una nuova commedia di Natale.

Sono iniziate le riprese di Un Natale su Marte, la nuova commedia di di Neri Parenti interpretata da Christian De Sica e Massimo Boldi.

De Sica e Boldi tornano a recitare insieme dopo la reunion di Amici come prima uscito nel 2018, diretto da De Sica e che è valso alla coppia il Biglietto d'Oro ricevuto alle Giornate professionali del cinema di Sorrento. Neri Parenti e De Sica hanno collaborato l'ultima volta nel 2015 per Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale mentre Parenti ha diretto Boldi nel 2017 in Natale da chef.

Il cast di "Un Natale su Marte" è completato da Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni, Fiammetta Cicogna e Herbert Ballerina.

Le riprese avranno una durata di 7 settimane e si svolgeranno a Roma.

Il film scritto da Neri Parenti e Gianluca Bomprezzi è prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia, Indiana Production e Cattleya ed è distribuito in sala da Warner Bros. Pictures.