Venezia 2020, I Predatori: trama, cast e foto del film di Pietro Castellitto

Di Pietro Ferraro martedì 28 luglio 2020

L'esordio alla regia di Pietro Castellitto debutterà alla 77ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

I Predatori, esordio alla regia di Pietro Castellitto sarà presentato In Concorso nella sezione Orizzonti alla 77ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

La trama ufficiale:





È mattina presto, il mare di Ostia è calmo. Un uomo bussa a casa di una signora: le venderà un orologio. È sempre mattina presto quando, qualche giorno dopo, un giovane assistente di filosofia verrà lasciato fuori dal gruppo scelto per la riesumazione del corpo di Nietzsche. Due torti subiti. Due famiglie apparentemente incompatibili: i Pavone e i Vismara. Borghese e intellettuale la prima, proletaria e fascista la seconda. Nuclei opposti che condividono la stessa giungla, Roma. Un banale incidente farà collidere quei due poli. E la follia di un ragazzo di 25 anni scoprirà le carte per rivelare che tutti hanno un segreto e nessuno è ciò che sembra. E che siamo tutti predatori.

Il film è interpretato da Pietro Castellitto, Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli, Marzia Ubaldi, Nando Paone, Antonio Gerardi e la partecipazione di Vinicio Marchioni.

Sono profondamente felice che il mio film venga presentato nella sezione Orizzonti. Lo sconquasso della pandemia ha distrutto molte certezze aprendo le porte a un nuovo scontro fra culture e visioni del mondo, premessa fondamentale per qualsiasi era artistica. C’è un che di bellico in quest’alba veneziana e farne parte è motivo di orgoglio. Ringrazio Alberto Barbera e tutti i selezionatori per la fiducia data. Spero di esserne all’altezza. Pietro Castellitto

Pietro Castellitto, figlio dell'attore Sergio Castellitto, esordisce al cinema all'età di tredici anni e viene diretto dal padre in Non ti muovere, La bellezza del somaro e Venuto al mondo. Nel 2012 viene scelto da Lucio Pellegrini come coprotagonista della commedia È nata una star?. Nel 2018 interpreta Secco in La profezia dell'armadillo, ruolo che gli è valso il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'argento 2019. Oltre che in I Predatori vedremo Pietro Castellitto anche in Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot).

Foto: Matteo Vieille