Volevo Nascondermi torna nei cinema e nelle arene estive ad agosto

Di Pietro Ferraro martedì 28 luglio 2020

Volevo Nascondermi con Elio Germano nei panni del pittore Ligabue torna al cinema il 19 agosto.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo la lunga pausa causata dall'emergenza coronavirus, Volevo nascondermi, il film biografico di Giorgio Diritti con Elio Germano nei panni del pittore Ligabue uscirà di nuovo nelle sale con 01 Distribution mercoledì 19 agosto con anteprime il 15,16 e 17 agosto nelle arene estive.

Ligabue è stanco di stare nascosto - dichiara Giorgio Diritti - Mi ha assicurato che non vuole più nascondersi ma vuole essere amato. Vuole incontrare la gente, il pubblico andando in più arene possibili e con un inchino vuole presentarsi dicendo "Io sono un artista! Ero nessuno ma ora eccomi qua."

La trama ufficiale:

Toni, figlio di una emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera dove ha trascorso un’infanzia e un’adolescenza difficili, vive per anni in una capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla fame.L’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati è l’occasione per riavvicinarsi alla pittura, è l’inizio di un riscatto in cui sente che l’arte è l’unico tramite per costruire la sua identità, la vera possibilità di farsi riconoscere e amare dal mondo.“El Tudesc,” come lo chiama la gente è un uomo solo, rachitico, brutto, sovente deriso e umiliato. Diventerà il pittore immaginifico che dipinge il suo mondo fantastico di tigri, gorilla e giaguari stando sulle sponde del Po.Sopraffatto da un regime che vuole “nascondere”i diversi e vittima delle sue angosce, viene rinchiuso in manicomio. Anche lì in breve riprende a dipingere. Più di tutti, Toni dipinge se stesso, come a confermare il suo desiderio di esistere al di là dei tanti rifiuti subiti fin dall’infanzia. L’uscita dall’Ospedale psichiatrico è il punto di svolta per un riscatto e un riconoscimento pubblico del suo talento.La fama gli consente di ostentare un raggiunto benessere eaprire il suo sguardo alla vitae ai sentimenti che sempre aveva represso. Le sue opere si rivelano nel tempoun dono per l’intera collettività, il dono della sua diversità.

Ligabue è stato tutta la vita in quello che potremmo definire oggi un "lockdown sociale" - commenta Elio Germano - e sono certo che proprio per questo motivo avrà molte cose da dirci.

Volevo Nascondermi ha vinto un Orso d'argento al Festival di Berlino andato a Elio Germano come miglior attore e due Globi d'Oro al Miglior Film e alla Migliore Fotografia.

Foto: Chico De Luigi