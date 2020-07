Cosa sarà: nuovo titolo per il film di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart

Il nuovo film di Francesco Bruni cambia titolo.

Cosa sarà è il un nuovo titolo ufficiale per il film di Francesco Bruni con protagonista Kim Rossi Stuart.

Bruni ha commentato la decisione di cambiare il titolo del film da Andrà tutto bene a Cosa sarà:

Sono felice di poter annunciare il nuovo titolo del nostro film. Quello scelto in precedenza - più di un anno fa - se al principio sembrava profetico (poiché quell’espressione risuonava ovunque), con l’andare del tempo - ironia della sorte - ha finito per risultare fuorviante, soprattutto perché il nostro film non parla affatto - colgo l’occasione per precisarlo - della pandemia che ha colpito il mondo intero in questi ultimi mesi. Questo nuovo titolo mi sembra esprimere molto bene l’incertezza in cui vive il protagonista e in cui tutti possiamo riconoscerci, ora più che mai. Ringrazio anche Palomar e Vision che hanno subito condiviso questa sensazione e questa scelta.