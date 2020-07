Stasera in tv: "Mediterraneo" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 luglio 2020

Rete 4 stasera propone "Mediterraneo", film drammatico del 1991 diretto da Gabriele Salvatores e interpretato da Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Giuseppe Cederna, Ugo Conti e Claudio Bisio.

Cast e personaggi

Diego Abatantuono: Sergente Maggiore Nicola Lorusso

Claudio Bigagli: Tenente Raffaele Montini

Giuseppe Cederna: Antonio Farina

Ugo Conti: Luciano Colasanti

Claudio Bisio: Corrado Noventa

Gigio Alberti: Eliseo Strazzabosco

Antonio Catania: Tenente Carmelo La Rosa

Vana Barba: Vassilissa

Memo Dini: Libero Munaron

Vasco Mirandola: Felice Munaron

Luigi Montini: prete ortodosso

Irene Grazioli: pastorella

Alessandro Vivarelli: Aziz





La trama

Giugno del 1941, un sparuto gruppo di militari italiani viene sbarcato su una piccola isola dell’Egeo, con il compito di occupare e presidiare il piccolo atollo, a capo del plotone italiano il tenente Montini (Claudio Bigagli) insegnante di latino e greco, nel gruppo di arruolati per forza anche il disertore Corrado Noventa (Claudio Bisio) e il sergente Lorusso (Diego Abatantuono), l’unico che sembra prendere sul serio la missione.

l’isola, all’apparenza deserta, si rivelerà dopo qualche giorno abitata solamente da donne, vecchi e bambini, tutti gli uomini sono impegnati al fronte e il gruppo di soldati si amalgamerà molto bene con i locali, cosi nasceranno amori e amicizie, tutto in una surreale e idilliaca atmosfera che farà dimenticare per molto tempo ai soldati le paure e le ansie della guerra.

Solo l’arrivo di un aereo pilotato dall’italiano Carmelo La Rosa (Antonio Catania) riporterà i soldati a contatto con la realtà, Carmelo comunica che è piu di un anno che l’alleanza anglo- americana ha firmato un armistizio con l’Italia e che praticamente sono tre anni che Montini e compagni sono stati dimenticati sull’isola.

Carmelo riparte, e il gruppo si rende conto che ben presto dovrà lasciare l’isola e quel mondo ovattato e solare che li ha protetti in quei mesi, ma come è fisiologico, c’è chi non vede l’ora di tornare a casa e chi invece è convinto di averne trovata finalmente una.





Il nostro commento

Gabriele Salvatores utilizza il racconto corale per narrarci di un italiano medio che non c’è più e un plotone di attori che il regista conosce a fondo e che utilizza al meglio. Il film assume l’aspetto di un nostalgico amarcord, che se in alcuni momenti gioca con leziosità sulla splendida cornice, le belle donne e sui vizi italiani di sempre, riesce in più di un’occasione ad incantare per leggerezza e coinvolgimento emotivo, connubio facilitato dal palese affiatamento tra cast e regista. Vincitore di un Oscar come miglior film straniero, Mediterraneo si rivela un gradevole e nostalgico ritratto che strizza l'occhio al miglior cinema italiano che fu, e che chiude un'ideale trilogia inaugurata da Salvatores nel 1989 con Marrakesh Express e proseguita con Turné del 1990.





Curiosità



Il film scritto da Enzo Monteleone è liberamente tratto dal romanzo "Sagapò" di Renzo Biasion.



Il film è stato girato nella isola greca di Castelrosso (Megisti) sita nel Dodecaneso a circa 1,5 km dalla costa della Turchia.



Il film ha vinto un Oscar al miglior film straniero, tre David di Donatello (Miglior film, montaggio e sonoro), un Nastro d'argento (Miglior regista), un Globo d'oro (Miglior musica) e un Ciak d'oro (Miglior attore protagonista a Diego Abatantuono).



La Marina italiana ha avuto diverse navi di nome Giuseppe Garibaldi nella sua flotta nel corso degli anni. Durante la seconda guerra mondiale un incrociatore portava il nome, ma a differenza di quanto mostrato nel film, nessuna nave da rifornimento fu mai chiamata come il generale e condottiero del Risorgimento.



L'aereo che atterra sul campo di calcio improvvisato non è affatto un "Fieseler Storch". È invece un "Piper Cub" sufficiente a rappresentare "un aeroplano" entro i limiti del budget del film, i produttori hanno giustamente ipotizzato che lo spettatore medio non lo avrebbe notato né si sarebbe preoccupato di che tipo di aereo fosse realmente.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Giancarlo Bigazzi (Mery per sempre, Volevo i pantaloni) e Marco Falagiani (Il pirata: Marco Pantani).



1. L’arrivo

2. Il tempo passa

3. I fratelli Munaron e la pastorella

4. Aziz il turco

5. Stelle sull’Egeo

6. Ritorno di un vecchio tenente

7. Ballo in piazza

8. La realtà che torna dal cielo

9. L’asino e la Luna

10. Progetti per il futuro

11. Il mare degli archi

12. Tema di Vassilissa

13. Cornamuse

14. Il paese dietro i lenzuoli

15. Scene di vita di un’isola dell’Egeo

16. Mediterraneo

17. Il mare dall’alto

18. Lontani

19. Noventa scompare nel blu – Il ladro

20. Il pope

21. L’incontro

22. Lo sbarco

