Wonder Woman 1984: nuova action figure Hot Toys di Gal Gadot

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 luglio 2020

Hot Toys annuncia una nuova spettacolare action-doll di Gal Gadot in Wonder Woman 1984.

L'uscita italiana del sequel Wonder Woman 1984 è slittata al 1° ottobre e nel frattempo arriva l'immancabile "pre-ordine" per una nuova action-doll di Hot Toys che ritrae di nuovo la bellissima Gal Gadot nei panni dell'amata supereroina DC e principessa amazzone di Themyscira.

La figure realizzata in scala 1/6 (Alta circa 30,5 cm con oltre 17 punti di articolazione) presenta capelli scolpiti, la tiara di Wonder Woman, un corpo con articolazione migliorata sulle spalle, l'iconico costume da battaglia blu e rosso di Wonder Woman, un paio di "Bracciali della Sottomissione", il suo "Lazo della verità", un set di otto mani intercambiabili, accessori effetto scintillante di diverse dimensioni e un supporto per la figure. Inoltre, un'edizione speciale disponibile in mercati selezionati includerà un ulteriore lazo in movimento come oggetto bonus esclusivo.

"Wonder Woman 1984", nono film dell'Universo Esteso DC, segnerà il debutto live-action di Cheetah interpretata da Kristen Wiig. Tutte le sue precedenti apparizioni sono state in serie tv d'animazione come I Superamici (1978), Justice League (2001) e Batman: The Brave and the Bold (2008) oltre ai film animati direct-to-video della Justice League. Wonder Woman 2 sarà invece il secondo progetto live-action di Wonder Woman per Pedro Pascal, che in questo sequel interpreta Maxwell Lord; l'attore in precedenza ha avuto un ruolo nel pilota della serie tv mai prodotta che ha visto Adrianne Palicki come protagonista. Il film vede anche la partecipazione di Chris Pine di nuovo nei panni di Steve Trevor.

Alla regia di "Wonder Woman 1984" c'è ancora Patty Jenkins che ha scritto la sceneggiatura insieme a David Callaham (I Mercenari), lavorando da un trattamento della storia che ha elaborato con l'autore di fumetti Geoff Johns. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones sono i produttori del film.

La nuova action figure di Wonder Woman "Special Edition" è disponibile in pre-ordine QUI.