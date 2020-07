Caleb: nuovo trailer dell'horror con vampiri di Roberto D'Antona al cinema dal 20 agosto

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 luglio 2020

Il 20 agosto arriva nelle sale italiane il nuovo film del regista di "The Last Heroes: Gli Ultimi Eroi".

Il 20 agosto arriverà nelle sale italiane, in questa fase di graduale riapertura dei cinema, il vampire horror Caleb di Roberto D'Antona (The Last Heroes: Gli Ultimi Eroi). In Italia il film verrà distribuito al cinema da L/D Production Company e successivamente in Home Video, Digital e VOD da CG Entertainment.

"Caleb" è un horror sovrannaturale che pesca nella leggenda folkloristica e cinematografica di Dracula ambientato a “Timere”, un borgo immaginario geograficamente situato sulle Alpi ai confini con la Svizzera, ricreato grazie ai due suggestivi comuni piemontesi Vogogna (VB) e Oleggio (NO).

La trama ufficiale:

Rebecca è sulle tracce di sua sorella, una giovane giornalista scomparsa mentre stava indagando su una serie di incresciosi eventi. Le sue ricerche la conducono fino a Timere, un luogo remoto e lontano dal frastuono della quotidianità, un luogo in cui vige il rigore del silenzio e il timore di qualcosa di oscuro. Qui Rebecca incontrerà uno stravagante scrittore e il custode della chiesa del paese, ma soprattutto incontrerà Caleb, un uomo affascinante, ricco ed elegante il cui sguardo tenebroso nasconde un agghiacciante segreto. Ed è proprio in questo luogo, il cui tempo sembra muoversi tra le ombre e la minaccia è sempre all’erta, che presto Rebecca verrà a conoscenza di una terrificante verità e la lotta tra bene e male avrà inizio.

Il film è interpretato da Annamaria Lorusso nei panni della protagonista Rebecca e Roberto D’Antona nel ruolo dell'antagonista, l’affascinante e terrificante Caleb. Il resto del cast è composto da Francesco Emulo, Alex D’Antona, Natalia Moro, Nicole Blatto, Susanna Tregnaghi, Mirko D’Antona, Fabrizio Narciso,Sheena Hao, Erica Verzotti, Mirko Giacchetti, Carola Tallarico e Giulia Mesisca, oltre a giovanissimi talenti come Danilo Uncino e Alice Bonzani.

Alle musiche troviamo Aurora Rochez, al make-up e agli effetti speciali Paola Laneve, alla fotografia Stefano Pollastro, in veste di aiuto regista Daniele Ciceri e alla scenografia Erica Verzotti.