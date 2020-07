Galveston: trailer italiano del film di Mélanie Laurent al cinema dal 6 agosto

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 luglio 2020

Elle Fanning e Ben Foster per la prima produzione in lingua inglese da regista dell'attrice Mélanie Laurent - Al cinema dal 6 agosto.

Movies Inspired ha reso disponibile un trailer italiano di Galveston, il nuovo film da regista dell'attrice Mélanie Laurent in arrivo nei cinema italiani il 6 agosto.

Il film, un dramma a tinte crime, vede protagonista Ben Foster nei panni di Roy Cady, un criminale che si occupa di recupero crediti e occasionalmente fa il killer per il suo capo, che ora lo vuole morto. Fuggire a Galveston, Texas, è l’unico modo per salvarsi. Quando si imbatte nella giovane prostituta Rocky (Elle Fanning) e nella sua sorellina, la fuga attraverso gli Stati Uniti diventa una viaggio a tre in cerca di una nuova vita.

Il cast del film è completato da Beau Bridges, Jeffrey Grover, Christopher Amitrano, Mark Hicks, María Valverde, Michael Ray Escamilla, G. Peter King, Jimmie Lee Sessoms, Sean Von Buseck e Don A. King.

La sceneggiatura del film è di Nic Pizzolatto che ha adattato un suo romanzo d'esordio. Pizzolato ha creato l'acclamata serie tv True Detective, scritto episodi del remake americano della serie tv The Killing e scritto la seenggiatura del remake I Magnifici 7 di Antoine Fuqua.

L'attrice francese Mélanie Laurent, nota al grande pubblico per il ruolo di Shosanna in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, è alla sua quarta regia e alla prima produzione in lingua inglese. I crediti come regista di Laurent includono i drammi Les adoptés (2011), Respire (2014) e Plonger (2017) e il documentario sull'ambiente Domani (2015).