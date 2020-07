Riz Ahmed e Octavia Spencer nel thriller sci-fi "Invasion" di Amazon Studios

Di Pietro Ferraro giovedì 30 luglio 2020

Un marine decorato in fuga con i suoi due figli mentre cerca di proteggerli da una minaccia non umana.

Il thriller fantascientifico Invasion prodotto da Amazon Studios vede reclutati nel cast Riz Ahmed e l'attrice premio Oscar Octavia Spencer. Il sito Deadline riporta che il film sarà diretto da Michael Pearce che ha esordito nel 2017 con il dramma crime Beast. Pearce ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Joe Barton (The Ritual)

Ahmed interpreterà un marine decorato in fuga con i suoi due figli mentre cerca di proteggerli da una minaccia non umana, mentre Spencer interpreterà una agente di libertà vigilata. Il viaggio porterà padre e figli in direzioni sempre più pericolose e inaspettate, e i due fratelli saranno costretti a confrontarsi con verità dure e con il lasciarsi alle spalle la loro infanzia.

Riz Ahmed dopo ruoli in Rogue One: A Star Wars Story e Venom ha vinto un Emmy ed è stato candidato ad un Golden Globe per la miniserie tv The Night Of - Cos'è successo quella notte?. Vedremo Ahmed protagonista anche in Hamlet, adattamento dell'Amleto di Shakespeare ambientato in una Londra dei giorni nostri; nel dramma Mogul Mowgli che lo vede nei panni di un rapper pakistano britannico al culmine del suo successo che viene colpito da una malattia che minaccia di distruggere la sua carriera; e nel dramma fantascientifico Exit West che segue una giovane coppia di rifugiati di un paese devastato dalla guerra che sentono voci di luoghi nella città in cui vivono che servono da portali verso altre destinazioni.

Octavia Spencer dopo la nomination all'Emmy per la miniserie tv Self-made - La vita di Madam C.J. Walker di Netflix tornerà sul grande schermo in The Witches, remake di Chi ha paura delle streghe? al fianco di Anne Hathaway e reciterà in altre due pellicole le cui trame sono attualmente top-secret: la commedia fantascientifica Thunder Force con Melissa McCarthy e la commedia d'azione The Heart con Sam Rockwell e Allison Janney.

Dimitri Doganis (Three Identical Strangers), Piers Vellacott (American Animals) e Derrin Schlesinger (The Nest) produrranno "Invasion" per RAW, mentre Daniel Battsek, Ollie Madden e Julia Oh di Film4 saranno i produttori esecutivi insieme a Kate Churchill e Jenny Hinkey.