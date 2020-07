Luca: il nuovo film d'animazione di Pixar sarà ambientato in Italia

Di Pietro Ferraro venerdì 31 luglio 2020

La riviera italiana e una storia di amicizia per il nuovo film d'animazione Pixar a cinema a giugno 2021.

Pixar ha annunciato il suo prossimo lungometraggio d'animazione dal titolo Luca, un film originale diretto dall'italiano Enrico Casarosa regista del cortometraggio Pixar La Luna.

La trama ufficiale:





Ambientato in una splendida città di mare sulla Riviera italiana, l'originale film d'animazione è una storia di maturità su un ragazzo che vive un'estate indimenticabile piena di gelato, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondamente radicato: è un mostro marino di un altro mondo appena sotto la superficie dell'acqua.

Pixar ha dato la notizia su Twitter dichiarando: "Il nostro nuovissimo film presenterà un ragazzo di nome Luca mentre vive un'estate indimenticabile in una città costiera della Riviera italiana".

Insieme alla trama sono arrivati un logo ufficiale, un concept art e una dichiarazione del regista Enrico Casarosa.

Questa è una storia profondamente personale per me, non solo perché è ambientata sulla Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c'è una celebrazione dell'amicizia. Le amicizie d'infanzia spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare ed è quei legami che sono al centro della nostra storia in Luca. Quindi, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film presenterà un'avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca.

Nato e cresciuto a Genova, l'animatore e regista Enrico Casarosa all'età di 20 anni si trasferisce a New York per studiare animazione. Oltre al corto "La Luna" candidato all'Oscar, i crediti di Cesarosa includono collaborazioni come creatore di storyboard per Coco, Up, Ratatouille e L'era glaciale. "Luca" arriverà nei cinema il l8 giugno 2021.