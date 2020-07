Honest Thief: trailer del crime-thriller con Liam Neeson

Di Pietro Ferraro venerdì 31 luglio 2020

Liam Neeson e un rapinatore di banche che vuol abbandonare l'attività criminale per amore.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile (via Collider) il primo trailer del nuovo thriller criminale di Honest Thief, che vede Liam Neeson nei panni di un rapinatore di banche che cerca abbandonare l'attività criminale.

La trama ufficiale:

Lo chiamano il badito "In and Out" perché il meticoloso ladro Tom Carter (Liam Neeson) ha rubato 9 milioni di dollari da banche di piccole città riuscendo a mantenere segreta la sua identità. Ma dopo essersi innamorato della frizzante Annie (Kate Walsh), Tom decide di ricominciare da capo ripulendosi dal suo passato criminale, per poi essere raggirato da due spietati agenti dell'FBI. Dal co-creatore della serie nominata agli Emmy Ozark, il thriller Honest Thief mette in mostra Liam Neeson in una sentita storia di redenzione, piena di combattimenti, inseguimenti ed esplosioni incentrati sulla missione di un uomo di rendere le cose giuste per amore dell'amore.

Il film è scritto e diretto da Mark Williams (Ozark) e il cast include anche Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos, Robert Patrick e Jasmine Cephas Jones. Il film uscirà il 9 ottobre ed è prodotto da Williams, Myles Nestel, Tai Duncan, Craig Chapman e Jonah Loop.