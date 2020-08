Rebecca: foto del nuovo adattamento di Netflix dopo il classico di Hitchcock

Di Pietro Ferraro sabato 1 agosto 2020

Il nuovo adattamento del romanzo gotico di Daphne du Maurier arriva su Netflix il 21 ottobre.

Netflix ha reso disponibili le prime immagini ufficiali di Rebecca, un nuovo adattamento del romanzo gotico di Daphne du Maurier, dopo quello del 1940 diretto da Hitchcock e interpretato da Laurence Olivier, Joan Fontaine e Judith Anderson.

Le prime immagini di Rebecca (via Daily Mail) offrono uno sguardo a Lily James (Mamma Mia! Ci risiamo), Armie Hammer (Chiamami col tuo nome) e Kristin Scott Thomas. Rebecca segue un'eroina senza nome (James), che sposa in fretta il vedovo Maxim de Winter (Hammer) dopo essersi incontrati in vacanza sulla Riviera. Attraversando una vita da sposa nella tenuta di suo marito, la signora de Winter si ritrova ossessionata dall'ombra di Rebecca, la prima moglie morta del marito aristocratico.

Il cast è completato da Tom Goodman-Hill, Keeley Hawes, Sam Riley, Ann Dowd, Ben Crompton, Mark Lewis, Jane Lapotaire e Ashleigh Reynolds.

L'attrice Kristin Scott Thomas tiene a sottolineare che il nuovo "Rebecca" è basato sul libro di Du Maurier e non sul classico di Alfred Hitchcock.

Stiamo realizzando un adattamento per il presente, con l'idea che le donne non sono necessariamente il sesso più debole.

Il nuovo adattamento di "Rebecca" è scritto da Jane Goldman, già sceneggiatrice del fantasy Stardust, del remake The Woman in Black e del Miss Peregrine di Tim Burton. Alla regia il britannico Ben Wheatley, noto soprattutto per il suo lavoro nei generi thriller e horror, conditi con elementi di commedia nera e satira. Wheatley ha diretto gli horror psicologici Kill List e A Field in England, l'adattamento di High-Rise di J.C. Ballard High-Rise e la commedia d'azione Free Fire.

Rebecca arriva su Netflix in esclusiva il 21 ottobre.