Beyond Good and Evil: Netflix produrrà il film basato sul videogioco Ubisoft

Di Pietro Ferraro sabato 1 agosto 2020

Il videogioco di culto di Ubisoft diventerà un film live-action diretto dal regista di "Detective Pikachu".

Netflix adatterà in un lungometraggio una delle più belle avventure d'azione di Ubisoft, il videogioco Beyond Good & Evil del 2003. La storia segue le avventure di Jade, giornalista investigativa e artista marziale, che lavora con un movimento di resistenza per rivelare una cospirazione aliena su tutto il pianeta.

Il sito THR riporta che a dirigere l'adattamento live-action "Beyond Good & Evil", il regista Rob Letterman che recentemente diretto l'ottimo Detective Pikachu oltre a I fantastici viaggi di Gulliver e Piccoli brividi. La scelta di Letterman appare particolarmente azzeccata, ricordiamo che Letterman ha esordito nell'animazione dirigendo Shark Tale e Mostri contro alieni per DreamWorks. Gli ultimi due film di Letterman sono stati dei successi commerciali, con "Piccoli brividi" che ha incassato 158 milioni nel mondo e "Detective Pikachu" che ha sbancato con ben 433 milioni globali, entrambi realizzati con un riuscito mix di live-action e animazione CG.

"Beyond Good & Evil" è stato creato come una trilogia da Michel Ancel, lo stesso creatore della serie Rayman. Il gioco è stato acclamato dalla critica che ha elogiato l'animazione, l'ambientazione, la trama e il design del gioco, ma ha criticato i suoi problemi tecnici. Il gioco considerato un fallimento commerciale al momento del lancio ha poi generato un seguito di culto. Una versione "remastered" del gioco è stata rilasciata su Xbox Live Arcade nel marzo 2011 e su PlayStation Network nel giugno 2011. Nel 2017 è stato annunciato il prequel Beyond Good e Evil 2 attualmente in sviluppo.