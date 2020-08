Venezia 2020, Miss Marx: trailer del film di Susanna Nicchiarelli

Di Pietro Ferraro domenica 2 agosto 2020

Il nuovo film di Susanna Nicchiarelli debutta in concorso alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

01 Distribution ha reso disponibile un trailer ufficiale di Miss Marx, il nuovo di Susanna Nicchiarelli con Romola Garai e Patrick Kennedy che sarà presentato in Concorso alla 77° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia.

La trama ufficiale:





Brillante, colta, libera e appassionata, Eleanor (Romola Garai) è la figlia più piccola di Karl Marx: tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle donne e l'abolizione del lavoro minorile. Quando, nel 1883, incontra Edward Aveling (Patrick Kennedy), la sua vita cambia per sempre, travolta da un amore appassionato ma dal destino tragico.

Il cast include anche Philip Gröning nei panni di Karl Marx, Emma Cunniffe, John Gordon Sinclair, Felicity Montagu, Karina Fernandez, Ludovico Benedetti, Maria Vera Ratti e Clelia Rossi Marcelli.

Con la sua apparente incongruenza tra dimensione pubblica e privata la storia di Eleanor Marx apre un abisso sulla complessità dell’animo umano, sulla fragilità delle illusioni e sulla tossicità di certe relazioni sentimentali. Raccontare la vita di Eleanor vuol dire parlare di temi talmente moderni da essere ancora oggi, oltre un secolo dopo, rivoluzionari. In un momento in cui la questione dell’emancipazione è più che mai centrale, la vicenda di Eleanor ne delinea tutte le difficoltà e le contraddizioni: contraddizioni, credo, più che mai attuali per cercare di “afferrare” alcuni tratti dell’epoca che stiamo vivendo. Susanna Nicchiarelli

Secondo film biografico per l'attrice e regista Susanna Nicchiarelli, dopo Nico, 1988 incentrato sugli ultimi anni della cantante Christa Päffgen e premiato come Miglior Film nella sezione Orizzonti di Venezia 74. Altri crediti di Nicchiarelli regista includono Cosmonauta, La scoperta dell'alba adattamento dell'omonimo romanzo di Walter Veltroni, il documentario Per tutta la vita ed episodi della serie tv fantasy Luna Nera.

Dopo la tappa la Festival di Venezia (2-12 settembre), "Miss Marx" debutterà nelle sale il 17 settembre.