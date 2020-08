Kajillionaire: trailer del film con Evan Rachel Wood artista della truffa

Di Pietro Ferraro domenica 2 agosto 2020

Debra Winger, Richard Jenkins e Evan Rachel Wood sono una famiglia di truffatori professionisti nella commedia che ha debuttato al Sundance.

Disponibili trailer e locandina ufficiali di Kajillionaire, una nuova commedia indipendente che ha debuttato al Sundance Film Festival all'inizio di quest'anno. La vita di una donna viene sconvolta quando i suoi genitori criminali invitano una estranea ad unirsi a loro in una grande rapina che stanno pianificando.

La trama ufficiale:

I truffatori Theresa (Debra Winger) e Robert (Richard Jenkins) hanno trascorso 26 anni ad addestrare la loro unica figlia, Old Dolio (Evan Rachel Wood), a truffare, imbrogliare e rubare in ogni occasione. Ma durante una rapina disperata, concepita in fretta, convincono una sconosciuta (Gina Rodriguez) ad unirsi alla loro prossima truffa, solo per avere il loro intero mondo capovolto.

Il cast è completato Diana Maria Riva, Patricia Belcher, Adam Bartley, Da'Vine Joy Randolph, Mark Ivanir, Challen Cates, Steve Park, Madeleine Coghlan, Rachel Redleaf, David Ury e Ian Casselberry.

Debra Winger che torna sul grande schermo a tre anni dalla commedia The Lovers - Ritrovare l'amore ha recentemente interpretato Maggie Bennett nella serie tv The Ranch; Richard Jenkins dopo il ruolo di Giles nell'acclamato La forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro ha recitato nella serie tv Berlin Station e lo vedremo anche nella commedia The Last Shift, nel dramma The Humans e nell'adattamento Nightmare Alley che lo vedrà ancora diretto da Del Toro.

"Kajillionaire" è scritto che diretto dall'attrice e regista indipendente americana Miranda July i cui crediti includono la commedia drammatica Me and You and Everyone We Know e il fantasy romantico The Future. Il film prodotto da Dede Gardner, Youree Henley e Jeremy Kleiner uscirà nei cinema americani il 18 settembre.

Fonte: Collider