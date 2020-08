Shang-Chi: il film Marvel pronto a riprendere le riprese (video)

Di Pietro Ferraro lunedì 3 agosto 2020

Il debutto di Shang-Chi nell'Universo Cinematografico Marvel è fissato al 7 maggio 2021.

Un nuovo video di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings di Marvel Studios mostra uno dei set del film pronto a riprendere la produzione in Australia.

La trama di Shang-Chi è ancora top-secret, ma è stato confermato che l'antagonista principale sarà il Mandarino, villain di caratura letteralmente e inspiegabilmente dileggiato in Iron Man 3.

La produzione di Shang-Chi è iniziata in Australia all'inizio di quest'anno e bloccata in corsa a causa dell'insorgere della pandemia di coronavirus.

Il video arriva da Reddit (via Screenrant) e mostra riprese aeree della costruzione in corso di un villaggio asiatico. La fonte riferisce che il cast di Shang-Chi e la troupe sono tornati nel paese e che le riprese dovrebbero ricominciare nei prossimi giorni.

Diretto da Destin Daniel Cretton da una sceneggiatura scritta da David Callaham, il cast di Shang-Chi include Simu Liu nei panni del protagonista, Awkwafina, Ronny Chieng e Tony Leung nei panni del Mandarino.

Shang-Chi creato da Steve Englehart (storia) e Jim Starlin (disegni) debutta nell'albo "Special Marvel Edition n. 15" nel dicembre 1973, Shang-Chi è un abile artista marziale cresciuto in un remoto luogo situato in Cina e addestrato da suo padre Fu Manchu, un signore del crimine cinese e stregone immortale il cui piano è conquistare il mondo. Quando a Shang-Chi fu finalmente permesso di avventurarsi nel mondo esterno per eseguire ordini impartiti da suo padre, il ragazzo viene a conoscenza della natura malvagia di suo padre e così finge la propria morte prima di intraprendere una missione per abbattere l'impero criminale di Fu Manchu.

Causa emergenza Covid-19 l'uscita di "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", originariamente fissata a febbraio 2021 è stata posticipata ed è attualmente fissata al 7 maggio 2021.