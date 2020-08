The Devil All The Time: prime immagini ufficiali del film Netflix

Di Pietro Ferraro martedì 4 agosto 2020

Il dramma crime dal cast stellare diretto da Antonio Campos arriva su Netflix il 16 settembre.

Disponibili (via EW) le prime immagini ufficiali di The Devil All the Time, il dramma crime di Netflix dal cast stellare, diretto da regista Antonio Campos e basato sull'omonimo romanzo del 2011 di Donald Ray Pollock.

Il cast di "The Devil All the Time" include Bill Skarsgård meglio noto come il clown Penniwise dell'horror IT; Mia Wasikowska protagonista di Alice in Woderland, Jane Eyre e Crimson Peak; Robert Pattinson pronto ad indossare i panni di nuovo Batman / Bruce Wayne e Tom Holland meglio noto come lo Spider-Man dell'Universo Cinematografico Marvel. Il cast è completato da Sebastian Stan, Riley Keough, Jason Clarke, Haley Bennett, Eliza Scanlen, Harry Melling e Pokey LaFarge.

"The Devil All the Time" si svolge vicino allo scoppio della guerra del Vietnam e illustrerà le storie che si intersecano di alcune persone molto diverse che vivono tutte nelle zone rurali dell'Ohio e della Virginia Occidentale. La trama del romanzo presenta un gruppo di personaggi loschi e poco raccomandabili, ma si concentra principalmente su Arvin, che è rimasto orfano dopo che sua madre è morta di cancro e suo padre si uccide come parte di un sacrificio religioso.

Ero davvero ansioso di lavorare con Antonio perché i suoi film precedenti che ho visto sono molto crudi. Immagino sia stata la sfida di fare un accento diverso, recitare nel ruolo di un ragazzo di campagna, un film d'epoca, un nuovo regista. Tutte caselle da spuntare per me. Tom Holland

"The Devil All the Time" diretto da Antonio Campos (The Sinner) e scritto dal regista con l'esordiente Paulo Campos è attualmente in fase di post-produzione e debutterà su Netflix a livello globale il 16 settembre.







First look at Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgaard, Riley Keough and Jason Clarke in Netflix’s #TheDevilAllTheTime pic.twitter.com/fhEksik8R9

— Film Updates (@FilmUpdates) August 3, 2020