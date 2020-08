High Life: trailer italiano del film con Robert Pattinson al cinema dal 6 agosto

Di Pietro Ferraro martedì 4 agosto 2020

Il dramma fantascientifico di Claire Denis arriva nei cinema italiani.

Disponibile un trailer italiano di High Life, il dramma fantascientifico con protagonista il Robert Pattinson della saga di Twilight nonché nuovo Batman, in uscita nei cinema italiani con Movies Inspired il 6 agosto.

Diretto dalla regista francese Claire Denis al suo primo film in lingua inglese e scritto dai suoi collaboratori di lunga data Jean-Pol Fargeau e Geoff Cox, "High Life" segue Pattinson a bordo di un veicolo spaziale carico di detenuti condannati a morte che vengono utilizzati come cavie in una missione diretta al buco nero più vicino alla Terra.

La trama ufficiale:

Una nave spaziale è alla deriva oltre il sistema solare. Monte (Robert Pattinson) e la figlia, Willow, vivono insieme a bordo del veicolo in completo isolamento dopo essere sopravvissuti a una spedizione di detenuti condannati all'ergastolo verso un buco nero. Immersi nel vuoto affrontano insieme il loro avvenire cercando di sopravvivere in una dimensione dove il tempo e lo spazio cessano di esistere.

Nel cast ci sono anche Andre Benjamin, Andre 3000 (Jimi: All is by My Side), Mia Goth (La cura del benessere), Lars Eidinger (Sils Maria), Agata Buzek (The Reverse), Ewan Mitchell (The Last Kingdom), Jessie Ross (The Frankenstein Chronicles), Claire Tran (Valerian e la città dei mille pianeti) e la vincitrice dell'Oscar Juliette Binoche (Il paziente inglese).

Il film è scritto e diretto da Claire Denis regista di Chocolat, Nénette e Boni, L'amore secondo Isabelle e del disturbante Cannibal Love - Mangiata viva.