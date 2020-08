Cyrano: Peter Dinklage e Haley Bennett per il musical di Joe Wright

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 agosto 2020

Il Cyrano de Bergerac torna al cinema in versione musical diretto dal regista de "L'ora più buia".

Peter Dinklage (Il trono di spade) e Haley Bennett (I magnifici 7) saranno i protagonisti di un musical prodotto da MGM e ispirato al Cyrano de Bergerac. I due attori in precedenza hanno già interpretato insieme un allestimento off-Broadway dell'opera di Edmond Rostand.

Il film sarà diretto da Joe Wright e scritto da Erica Schmidt, autrice, regista e attrice teatrale nonché moglie di Dinklage. Per quanto riguarda la parte musicale, Aaron Dessner e Bryce Dessner del gruppo indie-rock The National hanno scritto la musica, con testi di Matt Berninger, altro membro dei The National e Carin Besser, autrice di lungo corso della band.

Il sito Deadline riferisce che anche Brian Tyree Henry e Ben Mendelsohn saranno protagonisti del film, che sarà prodotto da Tim Bevan ed Eric Fellner di Working Title e da Guy Heeley.

L'opera teatrale "Cyrano de Bergerac" di Edmond Rostand (1868-1918), pubblicata nel 1897, è ispirata alla figura storicamente esistita dello scrittore secentesco Savinien Cyrano de Bergerac. Si tratta di una commedia in cinque atti che narra le gesta dell'estroso e umorale spadaccino guascone, veloce di spada quanto di parola, nonché dotato di un enorme naso. Un autentico eroe romantico, dal carattere fiero e temerario, mai disposto al compromesso, che sotto la scorza burbera e la spavalderia verso i nemici nasconde del sentimento autentico. Ama infatti di un amore infelice perché impossibile la bellissima cugina Rossana, che a sua volta è innamorata del giovane cadetto Cristiano. Cyrano decide di farsi da parte e di favorire la relazione tra i due. Diventa così il consigliere di Cristiano, a nome del quale ha la possibilità di scrivere lettere e poesie dirette all'amata. Si mette di mezzo però il potente De Guiche, invaghito di Rossana, e spedisce in guerra Cyrano e Cristiano, che vi troverà la morte. Rossana si ritira allora in convento e solo in punto di morte Cyrano, dopo averlo celato per tutta la vita, le rivelerà il proprio amore, troppo tardi ricambiato.

Vedremo Dinklage al fianco di Rosamund Pike nel crime I Care a Lot di J Blakeson, mentre Bennett apparirà in un paio di produzioni Netflix: il thriller The Devil All the Time di Antonio Campos e il dramma di Hillbilly Elegy Ron Howard.