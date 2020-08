Stuntwomen: trailer del documentario narrato da Michelle Rodriguez

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 agosto 2020

Un documentario che ci presenta le stuntwomen che guidano l'azione dei più grandi film di successo di Hollywood dall'età del cinema muto ai giorni nostri.

Disponibili trailer e poster di Stuntwomen: The Untold Hollywood Story, un documentario d'azione che racconta l'evoluzione delle scene di stunt da Le avventure di Paolina (1914) in poi. Il lungometraggio è narrato da Michelle Rodriguez che veste anche i panni di intervistatrice.

La trama ufficiale:

"Stuntwomen" è la storia stimolante e non raccontata di professioniste sconosciute, le loro lotte sullo schermo per esibirsi ai massimi livelli e la loro lotta fuori dallo schermo per essere trattate in modo equo ed eguale. Il film ci porta dietro le quinte e ci presenta le stuntwomen che guidano l'azione e le emozioni dei più grandi film di successo di Hollywood dall'età del cinema muto ai giorni nostri.

Il documentario include interviste a diverse stuntwomen, tra di loro Jeannie Epper (Wonder Woman), Julie Ann Johnson (Charlie’s Angels), Jadie David (Foxy Brown), Donna Evans (Total Recall), Debbie Evans (Fast & Furious), Donna Keegan (True Lies), Amy Johnston (Suicide Squad), Alyma Dorsey (Captain Marvel), Heidi Moneymaker (Black Widow), Keisha Tucker (Black Panther), Jessie Graff (Agents of S.H.I.E.L.D.), Angela Meryl (Kill Bill Vol. 1), Cheryl Lewis (Luke Cage), Jennifer Caputo (Jason Bourne), Kelly Roisin (Venom) e Deven McNair (Lanterna Verde). Nell Scovell (Lean In) ha scritto la narrazione mentre Diane Warren ha collaborato alla colonna sonora con la canzone inedita “Without a Net" interpretata da Mickey Guyton.

"Stuntwomen" è diretto dalla regista americana April Wright, i cui crediti includono il film Layover e i documentari Going Attractions: The Definitive Story of the American Drive-in Movie e Going Attractions: The Definitive Story of the Movie Palace. "Stuntwomen" arriva negli Stati Uniti direttamente in VOD il 22 settembre.

Fonte: Collider