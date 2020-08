The Suicide Squad: logo ufficiale e nuovo video con il cast

Di Pietro Ferraro giovedì 6 agosto 2020

The Suicide Squad di James Gunn arriva nei cinema il 6 agosto 2021.

The Suicide Squad ha un logo ufficiale, lo ha rivelato il regista James Gunn su Twitter fornendo il logo nelle varie lingue in cui il film uscirà in tutto il mondo. Il logo rievoca quello utilizzato per la serie a fumetti firmata da John Ostrander tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 con le copertine curate da Luke McDonnell.

"The Suicide Squad" non è un reboot a tutto tondo, ma Gunn ha voluto realizzare un sequel rimaneggiando il team originale del film di David Ayer mantenendo la Harley Quinn di Margot Robbie, il Capitan Boomerang di Jai Courtney e due personaggi del governo dietro alla Task Force X, l'Amanda Waller di Viola Davis e il Rick Flag di Joel Kinnaman. Per quanto riguarda i nuovi membri del cast troviamo David Dastmalchian, John Cena, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Idris Elba e Michael Rooker.

Uscito nel 2016, il Suicide Squad di Ayer ha incassato 746 milioni di dollari nel mondo ed è stato letteralmente stroncato da una critica in parte schierata a prescindere contro la visione di Zack Snyder dell'Universo Esteso DC a seguito del controverso Batman v Superman, e da parte del fandom deluso tra le altre cose dal nuovo Joker di Jared Leto.

Insieme al logo è stato condiviso sull'account Twitter ufficiale del film anche un video in cui i membri del cast del film augurano un buon compleanno a Gunn. Nel video oltre alla Margot Robbie di Harley Quinn appaio tre attori del cast che potrebbero confermare i loro personaggi nel film: David Dastmalchian come Polka-Dot Man, Idris Elba come Bronze Tiger e John Cena come Peacemaker.

James Gunn e il cast di "The Suicide Squad" presenziaranno all'imminente evento virtuale DC FanDome che si terrà il 22 agosto con la data di uscita ufficiale del film attualmente fissata al 6 agosto 2021. Le altre uscite DC includono Wonder Woman 1984 (2 ottobre 2020), The Batman (21 ottobre 2021), Black Adam (22 dicembre 2021), DC Super Pets (20 maggio 2022), The Flash (3 giugno 2022), Shazam 2 (4 novembre 2022), Aquaman 2 (16 dicembre 2022).





Fonte: Collider