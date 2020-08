Pinocchio: Tom Hanks vuole interpretare Geppetto nel live-action Disney

Di Pietro Ferraro giovedì 6 agosto 2020

Tom Hanks in pole position per il ruolo del falegname Geppetto nell'adattamento live-action del classico animato del 1940.

Tom Hanks dopo alcune voci circolate un paio di anni addietro è recentemente tornato in lizza per interpretare Geppetto nel remake live-action di Pinocchio, film che vedrebbe una potenziale reunion di Hanks con il regista Robert Zemeckis alla loro quarta collaborazione dopo Forrest Gump, Cast Away e il film d'animazione Polar Express.

Il sito Deadline riporta che non c'è ancora un accordo siglato, ma Hanks avrebbe contattato telefonicamente Zemeckis annunciandogli l'intenzione di prendere il ruolo del paterno falegname in questo adattamento live-action prodotto da Andrew Miano e Chris Weitz, con quest'ultimo anche sceneggiatore del progetto dopo aver scritto l'adattamento live-action di Cenerentola.

Zemeckis torna a collaborare con Disney dopo la partnership siglata con la sua ImageMovers Digital che spinse il regista a produrre e dirigere una serie di film animati realizzati con la tecnologia motion-capture, collaborazione naufragata nel 2011 dopo il sonoro flop del film animato Milo su Marte diretto da Simon Wells.

Hanks fresco di una nomination all'Oscar per il biopic Un amico straordinario è in attesa di girare in autunno il biopic su Elvis Presley di Baz Luhrmann, dove vestirà i panni del manager di Elvis, il Colonnello Tom Parker, dopo lo stop alla produzione dello scorso marzo e la positività dell'attore e sua moglie Rita Wilson al Covid-19. Nel frattempo Hanks è apparso nel dramma sulla seconda guerra mondiale Greyhound - Il nemico invisibile e ha in ballo altre tre progetti: il dramma western News of the World di Paul Greengrass attualmente in post-produzione, il dramma post-apocalittico BIOS coprodotto da Robert Zemeckis ed entrato in pre-produzione e l'annunciato remake dell'acclamato film svedese Mr. Ove.