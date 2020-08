Ryan Reynolds protagonista della monster-comedy per famiglie "Everyday Parenting Tips"

Di Pietro Ferraro giovedì 6 agosto 2020

E se i mostri di cui hanno paura i nostri figli diventassero reali? Questa la premessa della nuova commedia per famiglie prodotta da Phil Lord e Chris Miller.

Altro progetto all'orizzonte per l'indaffaratissimo Ryan Reynolds, il sito THR riferisce che l'attore ha firmato con Universal per il ruolo di protagonista di Everyday Parenting Tips, una commedia per famiglie che vede l'attore nei panni di un padre che affronta le sfide quotidiane di crescere i figli e gestire una famiglia rese ancora più difficili da una Grande Rivolta dei Mostri.

La sceneggiatura è di "Everyday Parenting Tips" è di Simon Rich basata su un racconto breve dello stesso Rich scritto per il New Yorker. Rich autore del Saturday Night Live ha scritto anche la recente commedia An American Pickle con protagonista Seth Rogen e basata su un altro suo racconto dal titolo "Sell Out".

Il progetto è sviluppato da Phil Lord e Chris Miller come parte dell'accordo siglato dal duo di filmmakers con Universal e sarà diretto da Paul King, regista di Paddington e Paddington 2 nonché regista legato all'annunciato prequel Willy Wonka, tra l'altro scritto proprio da Simon Rich.

A seguire un estratto dal racconto breve di Simon Rich (via New Yorker) su cui è basato il progetto:

E se i mostri di cui ha paura mia figlia sono reali? Sfortunatamente, questo sta diventando più comune a seguito della Grande Rivolta dei Mostri avvenuta all'inizio di quest'anno. Da quando le creature sono discese dal Luogo Oscuro, la loro presenza sulla Terra è diventata un aspetto inevitabile della nostra vita quotidiana. Se il tuo bambino ha paura di un vero mostro reale, come Gorgog l'Annientatore o Ctharga il divoratore di anime, spiegagli che, sebbene quei mostri siano ovviamente reali, le probabilità che attacchino proprio lei sono scarse. Devo limitare l'accesso ai media di mia figlia? La maggior parte dei genitori concorda sul fatto che è saggio proteggere i bambini dai contenuti spaventosi. Ma gli esperti avvertono che potrebbe essere inutile cercare di impedire loro di vedere del tutto i mostri. Dopotutto, sono a pagina 1 del Times ogni giorno, di solito assumono una posa minacciosa. Risposta breve: fai del tuo meglio.

Ryan Reynolds e George Dewey produrranno "Everyday Parenting Tips" con la loro Maximum Effort Productions insieme a Lord & Miller, Aditya Sood e Simon Rich.