L'ultimo colpo di mamma: trailer italiano della commedia d'azione per famiglie di Netflix

Di Pietro Ferraro giovedì 6 agosto 2020

Il 21 agosto arriva su Netflix una nuova commedia per famiglie ricca d'azione con Malin Akerman e Joe Manganiello.

Netflix ha reso disponibili un trailer italiano e una locandina di L'ultimo colpo di mamma (The Sleepover), una commedia d'azione per famiglie diretta da Trish Sie. La trama segue due fratelli che scoprono che la loro mamma all'apparenza normale nasconde un passato di ladra professionista che l'ha spinta a cambiare vita e ad entrare nel programma protezione testimoni.

Il film è interpretato da Joe Manganiello nei panni dell'ex fiamma della loro mamma che aiuta i ragazzini a salvare la donna costretta a fare un ultimo colpo. Il cast è completato da Sadie Stanley, Maxwell Simkins, Ken Marino, Cree Cicchino, Lucas Jaye, Karla Souza, Enuka Okuma, Erik Griffin e Malin Akerman.

La trama ufficiale:





Preparati a una serata mai vista prima! Durante uno spensierato weekend in compagnia dei loro migliori amici, due fratelli fanno una clamorosa scoperta: Margot (Malin Akerman), la loro tranquilla madre di famiglia, è in realtà un'ex ladra di gioielli entrata nel programma di protezione testimoni. Rapiti da una banda di criminali, mamma e papà (Ken Marino) sono costretti a organizzare un ultimo colpo insieme a un'ex fiamma (Joe Manganiello) di Margot mentre i ragazzi decidono di unire le forze per salvare i genitori: parte così un'indimenticabile serata ad alto contenuto di azione.

Trish Sie, regista di film Step Up All In e Pitch Perfect 3, dirige da una sceneggiatura dell'esordiente Sarah Rothschild. L'ultimo colpo di mamma arriva su Netflix in esclusiva il 21 agosto.