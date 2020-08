Dogtooth: trailer italiano del film di Yorgos Lanthimos al cinema dal 27 agosto

Di Pietro Ferraro giovedì 6 agosto 2020

Il 27 agosto Lucky Red porta nei cinema uno dei film ancora inediti in Italia dell'acclamato regista greco Yorgos Lanthimos.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Lucky Red il prossimo 27 agosto porterà nei cinema italiani Dogtooth, diretto dall'acclamato regista greco Yorgos Lanthimos nel 2009 e ancora inedito in Italia.

La trama ufficiale:

Padre, madre e tre figli vivono nei dintorni della città in una casa è circondata da un’alta recinzione che li isola dal mondo esterno. Un modello imposto dai genitori scandisce nell'isolamento la loro educazione e la visione di ciò che li circonda, così gli aerei che sorvolano la casa diventano giocattoli e gli zombie sono dei fiorellini gialli. Solo una persona ha accesso alla casa: Christina, impiegata nella fabbrica del padre che ha il compito di soddisfare le pulsioni sessuali del figlio. Tutti adorano Christina, ma sarà proprio lei che metterà a rischio l'artefatto equilibrio domestico.

Il cast del film include Christos Stergioglou, Michele Valley, Angeliki Papoulia, Hristos Passalis, Mary Tsoni, Anna Kalaitzidou, Steve Krikris, Sissi Petropoulou e Alexander Voulgaris.

L'ispirazione per il film, candidato all'Oscar come Miglior Film Straniero e premiato a Cannes nella sezione "Un certain regard", è nata da una discussione avuta da Yorgos Lanthimos con alcuni amici in procinto di sposarsi. Quando Lanthimos ha espresso dubbi sull'istituzione e sulla famiglia stessa, è rimasto colpito dall'idea di cosa sarebbe successo ad un uomo che fosse andato all'estremo limite per proteggere la sua famiglia. Il titolo del film deriva invece da una delle bugie che i genitori raccontano ai bambini, che saranno pronti a lasciare la casa solo quando i loro "canini" cadranno.

Yorgos Lanthimos ha diretto anche il distopico The Lobster con Colin Farrell e Rachel Weisz Premio della giuria a Cannes e candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale; il dramma Il sacrificio del cervo sacro con Colin Farrell e Nicole Kidman premiato a Cannes con il Prix du scénario e il biopic storico La Favorita con Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz candidato a 10 Oscar e vincitore di una statuetta alla Migliore attrice protagonista a Olivia Colman.