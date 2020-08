John Wick 5: Lionsgate annuncia riprese "back to back" con John Wick 4

Di Pietro Ferraro venerdì 7 agosto 2020

John Wick 4 e 5 saranno girati in sequenza, l'annuncio ufficiale di Lionsgate.

Lionsgate ha dato luce verde a John Wick 5 che è ufficialmente in sviluppo e sarà girato "back to back" con l'annunciato John Wick 4, che inizierà le riprese all'inizio del prossimo anno.

Il sito Deadline riporta che è stato Jon Feltheimer, CEO di Lionsgate, ad ufficializzare la notizia.

Siamo impegnati a preparare le sceneggiature per i prossimi due episodi del nostro franchise d'azione di John Wick, con John Wick 4 in programma nei cinema per il weekend del Memorial Day 2022. Speriamo di girare sia John Wick 4 che 5 back to back quando Keanu sarà disponibile all'inizio del prossimo anno.

La "disponibilità" di Reeves è legata alla produzione Matrix 4 che l'attore sta attualmente girando in Germania, dopo lo stop alle riprese deciso per l'emergenza coronavirus.

Il regista Chad Stahelski e lo sceneggiatore Derek Kolstad, team che ha collaborato per i primi due film, torneranno per il quarto film e porteranno sullo schermo un'idea sviluppata da Stahelski e Reeves durante la promozione di John Wick 3 - Parabellum. Inoltre dopo che il prossimo film di Tom Cruise e forse Fast & Furious 9 fruiranno di scene nello spazio, sembra che John Wick in futuro potrebbe invece ritrovarsi in un'ambientazione sommersa, una eventualità accennata da Stahelski parlando del quinto film.

Lionsgate lo scorso maggio ha fatto slittare l'uscita di "John Wick 4" di un anno, causa Covid-19, collocandola al 27 maggio 2022. Nel frattempo lo studio sta sviluppando con Starz una serie tv incentrata sull'Hotel Continental, che sarà presentata tra il quarto e il quinto film e c'è in ballo anche uno spin-off al femminile dal titolo Ballerina.