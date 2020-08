The Vigil: trailer italiano del film horror sovrannaturale di Keith Thomas

Di Pietro Ferraro venerdì 7 agosto 2020

Il 10 settembre arriva nelle sale italiane l'horror d'esordio di Keith Thomas che ha conquistato Jason Blum.

Bim Distribuzione ha reso disponibile un trailer italiano ufficiale di The Vigil - Non ti lascerà andare, un nuovo horror sovrannaturale in arrivo nelle sale d'Italia il 10 settembre.

La trama segue Yakov, un giovane a corto di denaro che accetta senza troppo entusiasmo di vegliare sul corpo di un defunto in cambio di una piccola somma. Si ritrova presto esposto ad una terrificante ossessione all'interno dei confini claustrofobici della casa, diventata luogo ospitale di un'entità malvagia.

"The Vigil" è scritto e diretto dall'esordiente Keith Thomas, il cui lavora sembra aver colpito a tal punto Jason Blum di Blumhouse Productions da affidargli la regia di Firestarter, un nuovo adattamento del romanzo "L'incendiaria" di Stephen King (Ed. Sperling & Kupfer).

Ogni tanto ti capita di vedere un film che ti afferra e ti scuote. The Vigil ha fatto questo con noi. Jason Blum su The Vigil

Il cast di "The Vigil" include Dave Davis (The Walking Dead) nel ruolo di Yakov, Menashe Lustig (Menashe) nel ruolo di Reb Shulem, Malky Goldman (Unorthodox) nel ruolo di Sarah, Lynn Cohen (Hunger Games: La ragazza di fuoco) nel ruolo di Mrs. Litvak, Ronald Cohen (Not Waving But Drowning) nel ruolo di Mr. Litvak e Fred Melamed (Il tuo ex non muore mai) come il Dr. Kohlberg.

Il film presentato in anteprima mondiale nella sezione "Midnight Madness" del Toronto International Film Festival dello scorso anno è prodotto da JD Lifshitz di Boulderlight, Raphael Margules e Adam Margules per Angry Adam Productions.