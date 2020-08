Giffoni 2020, ospiti e anteprime della 50esima edizione

Di Giorgia Iovane venerdì 7 agosto 2020

Ospiti stranieri in streaming e star italiane in presenza: il Giffoni 2020 si prepara alla 50esima edizione.

La 50esima edizione del Giffoni Film Festival delinea il parterre dei suoi ospiti: nell'anno del COVID, l'evento ha raddoppiato i propri appuntamenti per permettere comunque a centinaia di giurati di partecipare alle attività cinematografiche e formative in sicurezza. Tra queste ovviamente la visione dei film in concorso, così come non mancano gli incontri con gli ospiti, in presenza e in streaming, suddivisi nei due blocchi agostani (dal 18 al 22 per i juror +16, dal 25 al 29 per i +13).

Il blocco dei voli rende impossibile quest'anno l'arrivo di star hollywoodiane, ma sembra non mancheranno nomi storici del cinema internazionale, anche se in collegamento. Attesi alla Cittadella del Cinema, invece, diversi talent italiani che potranno incontrare di persona i pochi giurati ammessi (e distanziati) nelle sale della Cittadella.

Diversi i nomi già annunciati: in attesa del programma completo, che verrà annunciato a breve, proviamo a stilare un palinsesto delle principali presenze giorno per giorno.

19 agosto: Matilde Gioli

20 agosto: il cast di Skam Italia (Beatrice Bruschi, Ibrahim Keshk, Pietro Turano) col regista e sceneggiatore Ludovico Bessegato

27 agosto: Benedetta Porcaroli

29 agosto: Sergio Castellitto

Tanti i nomi di giovanissimi attori, protagonisti dei titoli fiction, non solo teen, Rai e Netflix soprattutto: tra loro Lorenzo Zurzolo (Baby, Sotto il sole di Riccione), Francesco Serpico (L'amica geniale), Massimiliano Caiazzo (Furore, Mare fuori), Giampiero De Concilio (Vivi e lascia vivere). Spazio particolare viene dato a sceneggiatori fumettisti: tra i nomi attesi Tito Faraci e Wallie (21 agosto) per presentare la graphic novel Un sogno chiamato Giffoni, e Glen Keane (27 agosto, in streaming).

Per quanto riguarda le anteprime, la stagione certo non aiuta: con le uscite dei film slittate o incerte a causa di un mercato cinematografico bloccato dal Coronavirus, difficile far arrivare sugli schermi della Cittadella qualche titolo roboante per i jurors di questa edizione particolare. Ma la collaborazione con Disney continua e così il 18 agosto viene presentato in anteprima L'unico e insuperabile Ivan, dall'11 settembre disponibile non in sala ma direttamente sulla piattaforma Disney+: ad accompagnarlo potrebbero arrivare alcune delle voci italiane del film, come Stefano Fresi, Paola Minaccioni e Federico Cesari rispettivamente nel ruolo di Bob il cane, Henrietta la gallina e Murphy il coniglio.

Il 26 agosto, invece, viene proiettato Balto e Togo La leggenda, film di Brian Presley in anteprima a #Giffoni50 il 26 agosto con Notorious Pictures e dal 3 settembre nelle sale. Il resto del programma lo scopriremo nei prossimi giorni. Il 28 agosto spazio al trailer e alle prime scene di Sul più bello, prodotto da Eagle Pictures, e nelle sale in autunno: all'incontro parteciparanno Eleonora Gaggero, Ludovica Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e la regista Alice Filippi.