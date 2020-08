Una sirena a Parigi: trailer italiano del film di Mathias Malzieu al cinema dal 20 agosto

Di Pietro Ferraro sabato 8 agosto 2020

Il romanzo fantasy di Mathias Malzieu arriva al cinema il 20 agosto 2020 con Vision Distribution.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 20 agosto arriva nelle sale italiane, con Vision Distribution, Una sirena a Parigi, un fantasy romance diretto da Mathias Malzieu e tratto da un suo romanzo omonimo pubblicato da Feltrinelli Editore.

La trama ufficiale:

Tutto accadde nell’estate del 2016; una pioggia torrenziale inonda le strade di Parigi, la Senna esonda e la città è immersa in un’atmosfera apocalittica. I dispersi aumentano di ora in ora mentre il fiume trascina con se detriti e oggetti di ogni tipo. Gaspard Snow viene attratto da un canto melodioso e seguendone il suono, scopre il corpo ferito di una sirena adagiata sotto un ponte. Decide di condurla a casa sua per curarla ma nel frattempo lei svela a Gaspard il suo potere misterioso: chiunque ascolti il suo canto cade vittima del suo fascino e si innamora perdutamente di lei. E’ un incantesimo al quale non può sottrarsi neanche Gaspard, cosi convinto di essere immune all’amore. Insieme troveranno il modo di superare ogni oggettiva avversità dovuta alle loro diverse “nature” e non ultimo, riusciranno a mettere in salvo il Floweberger, il locale di arte e musica creato da Gaspard, situato a bordo di un’imbarcazione...

Il cast del film include Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossie De Palma, Tcheky Karyo, Romane Bohringer, Alexis Michalik, Rodolphe Pauly e Lola Bessis.

Il regista Mathias Malzieu, alla sua seconda regia e al suo primo live-action dopo l'esordio nel 2013 con il film d'animazione Jack et la mécanique du coeur, dirige "Una sirena a Parigi" da una sua sceneggiatura scritta con l'esordiente Stéphane Landowski.