DC FanDome: annunciata la lista di ospiti e presentatori (video)

Di Pietro Ferraro sabato 8 agosto 2020

Il 22 agosto per sole 24 ore arriva l'evento virtuale DC FanDome con oltre 300 ospiti e un ricco programma di panel, anticipazioni e contenuti esclusivi.

E' stato annunciato L'elenco completo di attori, creatori, registi e altri talenti che saranno ospiti dell'evento virtuale DC FanDome che si terrà il 22 agosto.

Per il DC FanDome sono stati chiamati a raccolta più di 300 star, creatori, membri del cast artistico e tecnico dell’amatissimo mondo DC che hanno preso parte ai più grandi film del brand, alle serie live-action, alle serie TV animate, giochi, fumetti, titoli home entertainment e prodotti licenziati.

Alcuni dei più grandi nomi confermati includono Gal Gadot, Zack Snyder, James Gunn, Dwayne 'The Rock' Johnson, Matt Reeves, Robert Pattinson, Damon Lindelof, Brian Michael Bendis e Geoff Johns. Guarda l'elenco completo nel video a seguire rilasciato da DC e un'immagine che trovate in coda al post elenca i presentatori e i relatori attesi per l'evento.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Confermati registi e star di The Flash, The Suicide Squad, Shazam!, Wonder Woman 1984 e The Batman e qualche ospite a sorpresa come Val Kilmer. Confermati anche James Wan, Michael Keaton, Kaley Cuoco (voce di Harley Quinn nella nuova serie animata) e Zack Snyder e James Gunn che hanno anticipato grandi rivelazioni sui loro film DC.

Uno schieramento elettrizzante di nomi che parteciperanno all’evento globale DC FanDome del 22 agosto, che, ricordiamo, è un’esperienza virtuale senza precedenti e totalmente gratuita, disponibile solo per 24 ore sul sito DC FanDome.com.