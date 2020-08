Black Adam: nuovo teaser video per il DC FanDome

The Rock conferma la sua presenza all'evento DC FanDome che si terrà il22 agosto.

In occasione dell'imminente evento virtuale DC FanDome, Dwayne Johnson ha condiviso su Twitter un nuovo trailer di Black Adam in cui s'intravede l'attore nei panni dell'oscura nemesi di Shazam!.

I fan sono in attesa di immagini o filmati di Black Adam durante l'evento DC che oltre a Johnson come ospite includerà anche anticipazioni su Wonder Woman 1984, The Suicide Squad, Justice League di Zack Snyder e si spera anche The Batman.

A causa della pandemia di coronavirus le riprese di Black Adam sono previste nel 2021, ma evidentemente Dwayne Johnson ha già girato qualcosa a giudicare dalla fugace ripresa che appare nel teaser per il DC FanDome, che è accompagnato da un messaggio di Johnson che trovate a seguire.

Sebbene non siano stati ancora rivelati dettagli sulla trama di "Black Adam", Dwayne Johnson ha rivelato che la storia coinvolgerà la Justice Society of America, con l'unico membro confermato per "Black Adam" è il supereroe Atom Smasher, che sarà interpretato da Noah Centineo, anche se ci sono voci su potenziali apparizioni di Hawkman, Hawkgirl, Doctor Fate e Stargirl.

Alla regia del film lo specialista in thriller Jaume Collet-Serra che ha recentememte diretto Johnson anche nel film Disney Jungle Cruise. La sceneggiatura di "Black Adam" è di Adam Sztykiel di Rampage: Furia animale e il recente reboot animato Scooby!.

L'uscita di Black Adam è attualmente programmato per il 22 dicembre 2021.

THEY NEEDED A HERO.

INSTEAD THEY GOT ME⚡️🖤

Excited for the first-ever global celebration of the DC Multiverse - #DCFanDome!

This one’s just for you - THE FANS AROUND THE WORLD!

Stay healthy, my friends, and I’ll see you all on August 22nd! 🥃

-The Man In Black#BlackAdam pic.twitter.com/m3S4tySYT8