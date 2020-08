Stasera in tv: "Bold Pilot - Leggenda di un campione" su Canale 5

Di Pietro Ferraro domenica 9 agosto 2020

Canale 5 stasera propone "Bold Pilot - Leggenda di un campione", dramma turco del 2018 diretto da Ahmet Katyksiz e interpretato da Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuskan, Sibel Tasçioglu, Ali Seçkiner Alici e Serkan Ercan.

Cast e personaggi

Ekin Koç: Halis Karatas

Farah Zeynep Abdullah: Begüm Atman

Fikret Kuskan: Özdemir Atman

Sibel Tasçioglu: Meral Atman

Ali Seçkiner Alici: Hasan Karatas

Serkan Ercan: Yasar

Erdem Akakçe: Mümin Çilgin

Sekvan Serinkaya: Gülaga

Merve Altinkaya: Zeynep Atman

Melis Sezen: Esra Atman

Mert Denizmen: Tuncay Usakli

Senay Dede: Lale Atman

Oguz Kara: Erdi Karatas

Nurhan Özenen: Dr. Nese

Burak Tamdogan: Dr. Hakan





La trama

Il campione di corse Bold Pilot, il fantino Halis Karataş, il proprietario Özdemir Atman e l'essere umano preferito di Bold Pilot, Begüm Atman, per una storia vera piena di amore, speranza e vita. "Bold "Pilot - Leggenda di un campione" racconta l'avventura di Halis Karataş, arrivato ad Istanbul per realizzare il sogno di correre come fantino, che inizia con l'incontro con Bold Pilot. Ma ciò che emerge alla fine di questo viaggio è molto al di sopra delle aspettative di Halis: entrambi diventeranno delle leggende. Entrambi sono legati all'amata Begum, ma accade qualcosa di inaspettato: diventano la speranza per un'intera società. Metà degli anni '90, La Turchia è travolta dall'instabilità politica, dall'inflazione e dalla disperazione. In quegli anni in cui le speranze erano quasi esaurite, il pubblico era devoto a questo cavallo e al suo fantino, che riuscirono a vincere tutte le gare partendo sfavoriti. La gente si identificherà con questa coppia di "outsider" che strappano la vittoria negli ultimi metri della corsa, partendo dal fondo e sorprendendo il mondo delle corse.





Curiosità



Il film è una produzione turca diretta da Ahmet Katyksiz e scritto dal regista con lo sceneggiatore Serkan Yoruk.



Bold Pilot (21 aprile 1993 - 30 aprile 2015) era un cavallo da corsa purosangue turco. È stato generato da Persian Bold e di proprietà di Özdemir Atman. A tre anni, ha vinto 8 delle 9 gare a cui ha partecipato, inclusa la Gazi Race. Ha stabilito un record di pista nell'edizione 1996 della gara, registrando un tempo di 2.26.22 ancora imbattuto. In totale, ha vinto 16 delle 21 gare a cui ha partecipato. Bold Pilot è morto il 30 aprile 2015 a Istanbul.



Il vero fantino turco Halis Karatas appare nel film come un fantino rivale accanto all'Halis Karatas interpretato da Ekin Koç nel recinto prima del Great Gazi Derby.



Il nome del cavallo nero nel film è Ganesh che è nato nel 2009 ed è un puledro nato dal vero Bold Pilot. Secondo un'intervista con il produttore, la produzione trovò questo puledro per caso e non erano al corrente del suo pedigree. Ne verranno informati solo in seguito.



Le musiche originali del film sono del compositore turco Toygar Isikli.La colonna sonora include i brani "The Way (Instrumental)" di Zack Hemsey, "Spectra" di Hi-Finesse, "Fikrimin Ince Gülü" di Özdemir e "Ah Bu Sarkilarin Gözü Kör Olsun" di Cem Adrian & Hande Mehan.



