Stasera in tv: "Game Night - Indovina chi muore stasera?" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 9 agosto 2020

Italia Uno stasera propone "Game Night - Indovina chi muore stasera?", commedia d'azione del 2018 diretta da John Francis Daley & Jonathan M. Goldstein e interpretata da Jason Bateman e Rachel McAdams.

Cast e personaggi

Jason Bateman: Max

Rachel McAdams: Annie

Kyle Chandler: Brooks

Billy Magnussen: Ryan

Sharon Horgan: Sarah

Lamorne Morris: Kevin

Kylie Bunbury: Michelle

Jesse Plemons: Gary Kingsbury

Michael C. Hall: il bulgaro

Danny Huston: Donald Anderton

Jeffrey Wright: agente FBI

Chelsea Peretti: Glenda

Doppiatori italiani

Alessio Cigliano: Max

Valentina Mari: Annie

Giorgio Borghetti: Brooks

Davide Perino: Ryan

Claudia Catani: Sarah

Simone Crisari: Kevin

Ughetta d'Onorascenzo: Michelle

Gabriele Sabatini: Gary Kingsbury

Francesco Pezzulli: il bulgaro

Massimo Corvo: Donald Anderton

Pasquale Anselmo: agente FBI

Antonella Baldini: Glenda





Trama e recensione

Una sera Max (Jason Bateman) e Annie (Rachel McAdams), insieme ad altre coppie con cui si riuniscono settimanalmente per una serata di giochi di società, su proposta del carismatico fratello di Max, Brooks (Kyle Chandler), per gioco devono risolvere un misterioso delitto, con tanto di criminali e agenti federali improvvisati. Così anche quando Brooks viene rapito, fa tutto parte del gioco...vero? Ma non appena i sei partecipanti super competitivi si apprestano a risolvere il caso in vista della vittoria, scoprono che né il “gioco” – né tantomeno Brooks – sono quel che sembrano. Nel corso di una caotica notte, gli amici si ritrovano sempre più invischiati in situazioni che progressivamente prendono delle pieghe inaspettate. Senza regole, senza punti e senza alcuna idea di chi siano tutti i giocatori, questa partita potrebbe rivelarsi la più divertente in assoluto… o la fine dei giochi.





Curiosità



Uno speciale obiettivo "tilt-shift" è stato utilizzato per dare a diverse riprese aeree ampie l'aspetto miniaturizzato del gioco da tavolo "Il Gioco della Vita".



Prima delle riprese, i membri del cast hanno organizzato le loro "serata di giochi" in modo da potersi conoscere e prepararsi per il film. Hanno giocato a "Cluedo" e "Joking Hazard - Rischio Scherzoso".



Il Max di Jason Bateman e la Annie di Rachel McAdams fanno una battuta sugli attori bambini. Bateman è stato un attore bambino famoso per i suoi ruoli in Il mio amico Ricky (1982) e La famiglia Hogan (1986).



Jason Bateman doveva originariamente dirigere il film, ma John Francis Daley e Jonathan Goldstein hanno accettato di lavorare ad una riscrittura della sceneggiatura solo se avessero potuto anche dirigere il film.



L'attore che interpreta Tats, R. F. Daley, è il padre di John Francis Daley, il coregista.



Oltre a fare riferimento ai film di Quentin Tarantino Pulp Fiction (1994) e Django Unchained (2012), il film include anche una scena girata in una singola ripresa, una tecnica spesso utilizzata da Tarantino.



Il film è dedicato alla memoria dello stuntman John Bernecker, morto nel luglio 2017.



Nel film il personaggio di Kylie Bunbury dice che "ha dormito" con Denzel Washington. Nei titoli di coda si vede un VHS di Philadelphia (1993), film con protagonista con Denzel Washington.



Secondo film in cui Jesse Plemmons interpreta un agente di polizia, l'altro è Barry Seal - Una storia americana (2017)



All'inizio del film, quando Max (Jason Bateman) e Annie (Rachel McAdams) si baciano in metropolitana dopo la notte dei quiz, un cartello scorrevole sullo sfondo dice: "Don't trust Gary / Non fidarti di Gary".



Durante il film, vengono riprodotti vari giochi per bambini. "Simon Dice" viene citato quando Annie (Rachel McAdams) tiene la pistola ai rapitori nel bar. "Hot Potato" si gioca con l'uovo. "Sciarada" avviene tra Max (Jason Bateman) e Annie all'aeroporto. La discussione di Kevin (Lamorne Morris) e Michelle (Kylie Bunbury), la loro fuga dalla stanza chiusa e Annie che rimuove il proiettile dal braccio di Max, sembrano essere riferimenti rispettivamente ai classici giochi da tavolo "Indovina chi", "Jenga" e "L'allegro chirurgo".



C'è una scena dopo la fine dei titoli di coda che presenta l'ex di Gary (Jesse Plemons), Deb (Jessica Lee) e No-Denzel (Malcolm X. Hughes).



Nel film si trovano vari collegamenti con il gioco "Monopoli", tra cui: il cane (pezzo) di Gary (Jesse Plemons), l'auto (pezzo) di Brooks (Kyle Chandler), Brooks che acquista una nuova proprietà a Boardwalk (posto sul tabellone), ecc. .



Il film costato 37 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 117.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore e batterista statunitense Cliff Martinez (Traffic, The Lincoln Lawyer, Drive, Spring Breakers - Una vacanza da sballo).



