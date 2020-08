Superworld: Jason Bateman e Mark Perez adattano il romanzo con supereroi

Di Pietro Ferraro domenica 9 agosto 2020

Warner Bros. porta sul grande schermo il romanzo "Superworld" di Gus Krieger.

Jason Bateman e Mark Perez, rispettivamente protagonista/produttore e sceneggiatore della commedia d'azione Game Night - Indovina chi muore stasera?, faranno di nuovo squadra stavolta per portare sul grande schermo il romanzo Superworld di Gus Krieger.

"Superworld" parla di un prossimo futuro in cui tutti sulla Terra sono benedetti con un superpotere tranne Ignatius, un normale colletto bianco il cui padre è l'essere umano più potente del pianeta. Quando un nuovo cattivo, i cui poteri implicano la capacità di neutralizzare i poteri dei supereroe, emerge minacciando il mondo, Ignatius avrà la sua occasione per dimostrare il suo valore come eroe senza superpoteri.

La sinossi ufficiale del romanzo:

Terra, 2038. Ogni singolo uomo, donna e bambino del pianeta ha un dono unico: un'abilità straordinaria e sovrumana. Tutti tranne uno. E potrebbe essere l'unica speranza della civiltà. Ignatius Lohman desidera lasciare il segno, essere qualcuno. Ma in un mondo popolato interamente da esseri superpotenti, non è altro che un impotente civile colletto bianco. La difficile situazione di Iggy non è aiutata dal fatto che suo padre, il generale Lancelot Lohman dell'agenzia di difesa PEERLESS, è uno degli uomini più potenti del pianeta. Poi, improvvisamente e inaspettatamente, Iggy si ritrova nel mirino di Erle P. Van Owen, un megalomane signore supremo con l'incredibile capacità di neutralizzare qualsiasi superpotere. Van Owen è apparentemente invincibile. Ma non ha tenuto conto di un cosa: se può sconfiggere senza sforzo chiunque abbia abilità sovrumane, come se la caverà contro l'unica persona senza poteri? Collaborando con suo padre e i loro impareggiabili alleati, Iggy deve trovare un modo per salvare le Nazioni Unite della Terra. E forse, con un po' di fortuna, ritrovare se se stesso lungo la strada.

Il sito Hollywood Reporter riferisce che Perez scriverà la sceneggiatura mentre Bateman dirigerà e produrrà il progetto per Warner Bros. David Kanter (The Revenant) e Joff Okin (Dark Skies) sono co-produttori. Nessun nome è stato annunciato per il cast, quindi non è da escludere che Bateman possa anche recitare nel film (nel ruolo di Ignatius?).