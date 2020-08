Justice League: prima immagine di Steppenwolf dallo "Snyder Cut"

Di Pietro Ferraro domenica 9 agosto 2020

Zack Snyder ha svelato ai fan un primo sguardo al suo terrificante "Steppenwolf".

Grazie al regista Zack Snyder abbiamo una prima immagine ufficiale dello Steppenwolf ridisegnato per lo "Snyder Cut" di Justice League.

Snyder ha condiviso dal suo account Vero un'immagine di Steppenwolf dalla sua versione di "Justice League". L'immagine svela un design diverso e più a tinte "horror" del villain rispetto al look più "morbido" e dai tratti umani visto nella versione uscita nelle sale, che ha creato più di qualche perplessità tra i fan.

Più scopriamo "pezzi" dello "Snyder Cut", più si comprende come quella arrivata nelle sale sia stata la versione di Warner Bros. e Joss Whedon e non di Snyder, in quel momento in una errata rincorsa dello studio al look e al tono dei film Marvel dopo il controverso Batman v Superman. Siamo ben felici di poter finalmente vedere un film della Justice League più in linea con la visione di Snyder, più dark e in contrapposizione con un'estetica Marvel di cui nei piani originali la visione di Snyder intendeva essere un'alternativa e non una sbiadita copia.

Snyder sarà presente all'evento DC FanDome che si terrà online il 22 agosto e il regista ha promesso sorprese e rivelazioni come il titolo ufficiale con cui lo "Snider Cut" di Justice Legue sarà rilasciato su HBO Max nel 2021 e se lo fruiremo come film o miniserie. Snyder ha anche confermato che durante l'evento verrà rilasciato un trailer ufficiale per la nuova versione di Justice League.