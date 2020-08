Tremors 7: annunciato nuovo titolo ufficiale

Di Pietro Ferraro domenica 9 agosto 2020

Michael Gross torna nei panni di Burt Gummer per un settimo film della saga "Tremors".

Cambio di titolo per il settimo film di Tremors che da Tremors: Island Fury utilizzato durante la produzione uscirà con il nuovo titolo ufficiale di Tremors: Shrieker Island.

Il titolo "Shriekers" è un riferimento alle creature "partorite" dal Graboid, versioni mignon ed ermafrodite del famigerato vermone sotterraneo, sono munite di un paio di zampe e di una voracità letale. Gli Shriekers sono apparsi per la prima volta in Tremors 2: Aftershocks, dove erano i principali antagonisti e anche in Tremors 3 - Ritorno a Perfection e in diversi episodi della serie tv. Uno Shrieker vomita un piccolo che cresce molto velocemente, non hanno né occhi né orecchie, ma hanno una membrana sulla testa, per vedere tramite infrarossi, coperta da tre placche.

A seguire trovate una trama ufficiale di "Tremors: Shrieker Island" che vedrà il ritorno di Michael Gross nei panni di Burt Gummer

I mortali Graboid sono tornati, portati illegalmente in una nuova isola resort da un ricco playboy in cerca di trofei di caccia.

Il cast include anche Richard Brake, Jon Heder, Caroline Langrishe, Jackie Cruz, Cassie Clare, Sahajak Boonthanakit, Matthew Douglas, Randy Kalsi, Bear Williams, David Assavanon, Boonma Lamphon, Aukrawut Rojaunawat, Owen Macrae, Iris Park e Mikey Black.

Brian Brightly ha scritto la sceneggiatura di "Tremors: Shrieker Island" con Don Michael Paul che torna alla regia. In precedenza Paul ha diretto Tremors 5: Bloodlines e Tremors: A Cold Day in Hell. Il sequel non ha ancora una data di uscita ufficiale.

