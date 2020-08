Jurassic World 3: nuova foto dal set svela connessione con "Il mondo perduto"

Jurassic World: Dominion arriva nei cinema l'11 giugno 2021.

Il regista Colin Trevorrow ha condiviso su Twitter (via Jurassic Outpost) una nuova foto dal set di Jurassic World: Dominion che rivela una connessione con il sequel Il mondo perduto - Jurassic Park e Jurassic Park 3.

La foto condivisae da Trevorrow mostra un contenitore refrigerato all'interno di un laboratorio su cui si può scorgere la dicitura "Site B - Isla Sorna". Isla Sorna citata in Jurassic World - Il regno distrutto si trova nell'arcipelago vulcanico de Las Cinco Muertes, un gruppo di piccole isole al largo della Costa Rica. L'isola funge da ambientazione al romanzo "Il mondo perduto" di Michael Crichton e agli adattamenti cinematografici "Il mondo perduto - Jurassic Park" (1997) e "Jurassic Park III" (2001). Isla Sorna è una delle due isole di proprietà dalla InGen, l'altra è Isla Nublar nota come "Sito A".

Trevorrow Teases a Return to Isla Sorna in New Set Picture from #JurassicWorld Dominion https://t.co/2pSbaerddO pic.twitter.com/wU6eYscpGP