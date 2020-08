Madonna e Diablo Cody stanno lavorando ad una sceneggiatura durante la quarantena

Di Pietro Ferraro lunedì 10 agosto 2020

L'icona Pop Madonna e la sceneggiatrice premio Oscar Diablo Cody stanno collaborando ad una sceneggiatura.

In molti hanno sfruttato il tempo della quarantena imposta per l'emergenza Covid-19 per lavorare su progetti che magari erano nel cassetto causa mancanza di tempo, e ora scopriamo grazie al sito Deadline che Madonna sta utilizzando il periodo di auto-isolamento per lavorare ad una sceneggiatura incentrata sulla musica.

Madonna ha pubblicato un breve video su Instagram che la vede lavorare con la sceneggiatrice Diablo Cody, autrice nota per aver scritto Juno che le è valso un Oscar alla migliore sceneggiatura originale, l'horror Jennifer's Body e le commedie Young Adult e Tully entrambe interpretate da Charlize Theron.

Nel video Cody digita sul suo laptop mentre Madonna le chiede: "Quando inizia la musica, qual è la canzone? Tutti questi dettagli sono importanti. Sono importanti."

Nel video Madonna e Cody parlano anche del famigerato costume con reggiseno a cono di Jean Paul Gaultier del tour "Blond Ambition" del 1990. "Le giarrettiere erano sopra i pantaloni della tuta, giusto?" Chiede Cody nel video. "Sì," dice Madonna, descrivendo il costume. "I pantaloni dritti a righe si trovano sotto il corsetto; è tagliato a vita alta sulla gamba, le giarrettiere scendono qui, il reggiseno a cono ha la zip sul davanti e poi il cappotto doppiopetto ci passa sopra."

Madonna ha diversi crediti cinematografici come attrice, mentre come sceneggiatrice ha scritto la commedia Sacro e Profano e il dramma biografico W.E. - Edward e Wallis, entrambe pellicole dirette dall'icona pop.