After 2: nuove foto e locandine del sequel al cinema dal 2 settembre

Di Pietro Ferraro lunedì 10 agosto 2020

L'atteso sequel "After 2" scritto da Anna Todd e diretto da Roger Krumble arriva nei cinema d'Italia il 2 settembre 2020.

01 Distribution il prossimo 2 settembre porterà nei cinema italiani il sequel After 2, e nel frattempo per ingannare l'attesa sono disponibili nuove immagini ufficiali e tre character poster che ritraggono i protagonisti del film.

Nei poster troviamo ritratti la Tessa Young di Josephine Langford, l'Hardin Scott di Hero Fiennes-Tiffin e il Trevor di Dylan Sprouse. "After 2" è il sequel del campione d'incassi After del 2019, a sua volta adattamento cinematografico del romanzo del 2013 "After - Un cuore in mille pezzi" scritto da Anna Todd.

E' stata rilasciata anche una nuova sinossi ufficiale:

Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati.

"After 2" è diretto da Roger Kumble che ha diretto Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi (1999), un film con una trama simile a quella di "After" di Anna Todd. Selma Blair, che in "After 2" interpreta Carol Young, ha recitato anche in Cruel Intentions nel ruolo di Cecile Caldwell. Da segnalare che l'attore Peter Gallagher, che ha interpretato il ruolo di Ken Scott nel primo film, è stato sostituito per questo sequel da Rob Estes.

La scrittrice Anna Todd stavolta ha curato personalmente la sceneggiatura del sequel promettendo ai fan dei libri sui social media che questo film sarebbe stato molto più fedele ai libri.