Jared Leto conferma Tron 3 e svela il titolo ufficiale

E' ufficiale, Disney sta sviluppando un sequel di "Tron: Legacy".

Sembra proprio che potremo finalmente vedere un sequel dell'ampiamente e ingiustamente sottovalutato Tron: Legacy, uno dei migliori sequel su piazza che dieci anni or sono ha esplorato il suggestivo mondo del classico Tron della Disney.

Jared Leto ha confermato che sarà in "Tron 3" in un ruolo da protagonista con Garth Davis (Lion - La strada verso casa) che dirigerà il film. Leto ha confermato il suo coinvolgimento sui social media.

Il post condiviso su Twitter è stato modificato e ripubblicato da Leto che aveva accidentalmente incluso anche il titolo del film Tron: Ares, titolo già ventilato in precedenza quando nel 2017 venne annunciato un sequel con Leto nei panni di un personaggio ex novo di nome Ares.

Su Instagram Leto ha pubblicato una GIF di un disco da battaglia tratta da" Tron: Legacy" accompagnata dal messaggio a seguire.

"Tron: Legacy" uscito nel 2010 e diretto dall'allora esordiente Joseph Kosinski (Oblivion) si è rivelato una piacevolissima sorpresa e andò piuttosto bene al box office con 400 milioni di dollari d'incasso nel mondo da un budget di 170 milioni. Il film sequel del cult Tron del 1982 seguiva Sam (Garrett Hedlund), il figlio adulto di Flynn (Jeff Bridges) che risponde ad un messaggio del padre perduto da tempo e viene trasportato in una realtà virtuale chiamata "La Rete", dove Sam, suo padre e l'algoritmo Quorra (Olivia Wilde) devono impedire al malvagio programma Clu (Jeff Bridges) di invadere Il mondo reale.

. @JaredLeto deleted the tweet mentioning the title ‘TRON: ARES’ and replaced it with just ‘TRON’. But we were able to get a screenshot. pic.twitter.com/G2QrE1BzTR

I’m struck with such gratitude for the opportunity to bring this movie to life, especially as both the original video game and the film affected me so deeply as a young child. The fact that I get to be a part of this new chapter is mind-blowing. pic.twitter.com/94MN6tT8Bs