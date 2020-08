Tre scapoli e un bebè: Zac Efron protagonista del remake di Disney +

Di Pietro Ferraro martedì 11 agosto 2020

Disney + sta lavorando ad un rifacimento del classico anni ottanta "Tre scapoli e un bebé", Zac Efron primo nome ufficiale per il cast del remake.

Zac Efron sarà uno dei tre protagonisti di Tre scapoli e un bebè, un remake prodotto da Disney + della classica commedia anni ottanta diretta dal compianto Leonard Nimoy, meglio noto come lo Spock di Star Trek.

L'originale "Tre scapoli e un bebè" del 1987, a sua volta un remake del film francese Tre uomini e una culla del 1985, seguiva tre scapoli di New York interpretati da Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson che si ritrovano loro malgrado ad allevare una neonata abbandonata scoprendo, tra un pannolino e una pappetta, le gioie e le difficoltà di essere genitori. Il film incassò ben 240 milioni di dollari nel mondo da un budget di 11 milioni e generò un sequel dal titolo Tre scapoli e una bimba (1990) con lo stesso cast ma un nuovo regista, l'Emile Ardolino di Dirty Dancing e Sister Act.

Il sito The Hollywood Reporter riferisce che il remake, attualmente in cerca di un regista, è scritto da Will Reichel (Hot Air) e prodotto da Gordon Gray (L'acchiappadenti).

Zac Efron lanciato dal film Disney High School Musical in questi ultimi anni si è decisamente messo alla prova cimentandosi con la commedia (Nonno scatenato, Baywatch), il biopic (The Disaster Artist), il musical (The Greatest Showman), in un percorso che è culminato nell'interpretazione del serial killer Ted Bundy nel crime biografico Ted Bundy - Fascino criminale. Efron ha poi affiancato Matthew McConaughey nella stoner-comedy Beach Bum - Una vita in fumo e prestato la voce a Fred Jones nel film d'animazione Scooby!. Vedremo prossimamente Efron protagonista della serie tv d'avventura Killing Zac Efron e in King of the Jungle di Glenn Ficarra e John Requa, commedia biografica che vede Efron nei panni di John McAfee, ingegnere informatico ed ex programmatore della NASA che dopo aver ottenuto il successo finanziario con il suo popolare software antivirus, ha poi avuto problemi con la legge dopo aver venduto la sua azienda ed essersi trasferito in Belize.