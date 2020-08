Books of Blood: poster e data di uscita del film horror in arrivo su Hulu

Di Pietro Ferraro martedì 11 agosto 2020

Annunciata la data di uscita del nuovo film horror di Hulu basato sull'antologia "Libri di Sangue" di Clive Barker.

Disponibili poster e data di uscita di Books of Blood, un adattamento cinematografico prodotto da Hulu dei "Libri di sangue", popolare antologia horror degli anni ottanta dello scrittore Clive Barker.

Il sito Collider riporta che "Books of Blood", disponibile su Hulu a partire dal 7 ottobre, è diretto da Brannon Braga (Salem, The Orville), con Seth MacFarlane come produttore esecutivo e un cast che include Andy McQueen, Freda Foh Shen, Anna Friel e Rafi Gavron.

La sinossi ufficiale:

"Siamo tutti libri di sangue, in qualunque punto ci aprono siamo rossi."

Basato sull'acclamata e influente antologia horror Books of Blood di Clive Barker, questo film accompagna il pubblico in un viaggio in territori inesplorati e proibiti attraverso tre racconti misteriosi aggrovigliati nello spazio e nel tempo. Le storie scritte sul Libro del Sangue sono una mappa di quell'autostrada oscura che conduce fuori dalla vita verso destinazioni sconosciute. In pochi dovranno prenderla. La maggior parte andrà pacificamente per le strade illuminate dai lampioni, ma per alcuni, gli orrori arriveranno, saltellando, per portarli sull'autostrada dei dannati.

L'antologia horror in sei volumi di Barker è uscita in Italia con sei diversi titoli: Infernalia (Books of Blood - Volume One), Ectoplasm (Books of Blood - Volume Two), Sudario (Books of Blood - Volume Three), Creature (Books of Blood - Volume Four) e Visions (Books of Blood - Volume Five).

Clive Barker ha firmato alcuni cult horror molto popolari come Hellraiser basato sul racconto "Schiavi dell'inferno" e Candyman basato sul racconto "The Forbidden". Altri titoli diretti da Barker e basati su suoi racconti includono il suggestivo Cabal aka Nightbreed e il mediocre direct-to-video Il signore delle illusioni tratto dal racconto "L'ultima illusione" dall'antologia Monsters (Books of Blood - Volume Six). Ricordiamo che i racconti basati sulle antologie "Books of Blood" sono stati già adattati per il grande schermo: nel 2008 è uscito Prossima fermata: l'inferno (The Midnight Meat Train) diretto da Ryūhei Kitamura e tratto dal racconto "Macelleria mobile di mezzanotte" contenuto nella raccolta Infernalia (Books of Blood - Volume One) e nel 2009 è uscito Book of Blood dramma horror britannico diretto da John Harrison e basato sulle storie miscelate "Il Libro di Sangue (The Book of Blood): storia della genesi dei Libri di Sangue" dall'antologia Infernalia (Books of Blood - Volume One) e "Il libro di Sangue (post-scriptum): Jerusalem Street" dall'antologia Monsters (Books of Blood - Volume Six).