Stasera in tv: "Un amore sopra le righe" su Rai 3

Su Rai Tre la commedia francese su amore e vita di coppia interpretata da Doria Tillier e Nicolas Bedos, coppia anche nella vita reale.

Rai Tre stasera propone Un amore sopra le righe (Mr & Mme Adelman), film drammatico del 2017 diretto da Nicolas Bedos e interpretato da Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Antoine Gouy e Christiane Millet.

Doria Tillier: Sarah Adelman

Nicolas Bedos: Victor de Richemont "Adelman"

Denis Podalydès: Psicologo

Antoine Gouy: Antoine Grillot

Christiane Millet: Sylvie de Richemont

Pierre Arditi: Claude de Richemont

Zabou Breitman: Preside della scuola

Julien Boisselier: Antoine de Richemont

Jean-Pierre Lorit: Marc Danchelier

Lola Bessis: Mélanie

Jack Lang: se stesso

Nicolas Briançon: Pediatra

Ronald Guttman: Padre di Sarah

Betty Reicher: Madre di Sarah

Julie Delarme: Chloé (adulta)

Joakim Latzko: Pablo

Fleur Geffrier: Marion

Clémence Thioly: Hortense

Solange Najman: Sorella di Victor

Quando Sarah incontra Victor nel 1971, non immagina che diventerà uno dei più importanti scrittori francesi e che passeranno insieme 45 anni pieni di passioni, tradimenti, delusioni e successi. Ma chi è veramente la donna che vive all'ombra del celebre marito? Il film narra le vicende amorose e i segreti inconfessabili di una coppia molto fuori dal comune, sullo sfondo della storia dell’ultimo mezzo secolo.

Il regista e protagonista Nicolas Bedos racconta la genesi del film.

E’ da quando avevo 13 anni che sogno di fare questo film. Non è stato un percorso lineare, ma ci sono arrivato indirettamente dopo varie fasi della mia vita – passando dal teatro, alla televisione, alla sceneggiatura e a molti ruoli al cinema – e non me ne pento, questo processo mi ha permesso di avere tutto il tempo necessario per capire che tipo di film volevo realizzare. Poi è arrivata Doria, grazie a lei ho trovato il coraggio di affrontare la realizzazione del film. Abbiamo un background cinematografico in comune, gli stessi punti di riferimento, abbiamo creato insieme i personaggi protagonisti e il film che abbiamo sempre sognato. Tutto ha avuto inizio da alcune improvvisazioni su cui scherzavamo spesso io e Doria per esorcizzare le nostre paure e le nostre ansie – il futuro, la famiglia, diventare adulti, i tradimenti. A un certo punto ci siamo resi conto di aver creato una vera e propria galleria di personaggi terrificanti: il marito malato di Alzheimer, la cui vita è manipolata dalla moglie per vendicarsi dei tradimenti subiti negli anni passati, o la coppia che si libera di uno dei figli per cercare di rinvigorire il loro ménage sessuale... e molti altri. Un bel gruppo di canaglie insomma! Alcune di queste scenette potevano durare per ore intere. A volte usavamo alcuni di questi avatar immaginari per sottrarci a un litigio, per appianare una discussione, per risollevare l’umore dopo un fine settimana disastroso. In Doria in particolare, la cui timidezza spesso ne inibisce la parlantina, la trasformazione era spettacolare. Non appena entrava nei panni di uno di questi personaggi – una donna libidinosa per esempio, tutto in lei cambiava radicalmente: il suo viso, la sua voce, il suo modo di muoversi. Questi nostri momenti di delirio e farneticamenti ci permettevano di affrontare numerosi temi, anche seri, con umorismo. Una sera Doria mi ha detto di avere riportato per iscritto alcune delle nostre improvvisazioni, e che avremmo potuto utilizzarle come base per la sceneggiatura di un film. Abbiamo cominciato così. Successivamente ci siamo concentrati su una sorta di studio sociologico della coppia, anche prendendo spunto dai nostri amici e dalle nostre famiglie. Come spesso accede in questi casi, il film disegna una linea tra vissuto personale e fantasia. Stranamente, sebbene il film ripercorra 45 anni di vita di coppia, la costruzione della struttura del film è emersa in modo abbastanza naturale e in breve tempo.