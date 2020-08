Little Joe: trailer italiano del film con Ben Wishaw al cinema dal 20 agosto

Di Pietro Ferraro martedì 11 agosto 2020

Il dramma a tinte sci-fi transitato a Cannes 2019 e diretto dalla regista austriaca Jessica Hausner arriva nei cinema italiani il 20 agosto 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 20 agosto Movies Inspired porta nei cinema d'Italia Little Joe, dramma a tinte sci-fi transitato a Cannes 2019 e diretto dalla regista austriaca Jessica Hausner.

Il film è interpretato da Ben Whishaw, attore noto per il ruolo di "Q" nei nuovi film di James Bond ed Emily Beecham (Ave, Cesare!), che per il ruolo in questo film ha vinto il premio per la migliore attrice a Cannes. Beecham interpreta Alice Woodard, una coltivatrice di piante e madre single che crea "Little Joe", una pianta che dà gioia ai suoi custodi ma che nasconde anche un lato oscuro.

La trama ufficiale:

Alice, una madre single, è una biologa fitogenetista che lavora in una società chiamata Planthouse, dedita allo sviluppo di nuove specie vegetali. Ha creato un fiore molto speciale, di colore rosso vermiglio e notevole non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo valore terapeutico. Se viene mantenuta alla temperatura ideale, nutrita in maniera corretta e le si parla regolarmente, la pianta ha il potere di rendere felice il suo proprietario. Infrangendo il regolamento aziendale, Alice porta a casa un esemplare e lo regala al figlio adolescente, Joe. La pianta viene battezzata “Little Joe”, ma, mentre cresce, in Alice nasce il sospetto che la sua creatura non sia così innocua come suggerisce il suo nome.

Il cast è completato da Kerry Fox, Kit Connor, David Wilmot, Phénix Brossard, Jason Cloud, Sebastian Hülk, Leanne Best, Lindsay Duncan e Goran Kostic.

Jessica Hausner ha debuttato alla regia nel 1995 con il cortometraggio Flora. Nel 2001 si fa notare a livello internazionale con il film Lovely Rita, ritratto di una giovane ragazza che si sente confinata dai vincoli familiari proiettato nella sezione "Un Certain Regard" al Festival di Cannes. Tre anni dopo torna a Cannes con il thriller-horror Hotel. Nel 2014 il suo film Amour Fou, dramma ambientato a Berlino nel 1810 che segue gli ultimi anni di vita dello scrittore tedesco Heinrich von Kleist e della sua amante Henriette Vogel viene selezionato per competere nella sezione "Un Certain Regard" del Festival di Cannes. Sempre nel 2014 è stata invitata come membro della Giuria del Concorso in occasione della 71ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.