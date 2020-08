Il grande passo: trailer del film con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi al cinema dal 20 agosto

Di Pietro Ferraro martedì 11 agosto 2020

La commedia lunare di Antonio Padovan arriva nei cinema d'Italia il 20 agosto.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 20 agosto Tucker Film porta nelle sale Il grande passo, la commedia di Antonio Padovan che vede protagonisti Giuseppe Battiston e Stefano Fresi.

Nel film Battiston e Fresi vestono i panni di due fratelli caratterialmente agli antipodi, il pragmatico contro il sognatore, che si ritrovano ad anni di distanza e insieme decidono di affrontare un'impresa impossibile.

La trama ufficiale:

Da quando a sei anni, in una notte d’estate del 1969, Dario Cavalieri (Giuseppe Battiston) ha visto in diretta le immagini del primo sbarco dell’uomo sulla Luna, non ha mai smesso di volerci andare. ‘Luna Storta’, così lo chiamano in paese, ha dedicato tutta la sua vita a quel sogno impossibile, perché i sogni, come gli disse quella notte suo padre prima di scomparire senza dar più notizie di sé, sono la differenza tra gli esseri umani e gli animali. Mario Cavalieri (Stefano Fresi) gestisce con la madre una sonnolenta ferramenta di quartiere a Roma, fino al giorno in cui la sua svogliatissima esistenza viene sconvolta dallo squillo del telefono. Suo fratello Dario ha causato un incendio ed è finito in prigione. La madre di Dario è morta da anni, il padre ha detto di non poter venire, così Mario si ritrova ad essere l’unico parente che può occuparsi di quel fratello che ha visto una sola volta in vita sua. Mario esita, riflette, dubita, poi decide di partire verso il nord. I due fratelli, tanto simili fisicamente quanto differenti caratterialmente, si ritroveranno soli di fronte a un'impresa impossibile.

Il cast è completato da Flavio Bucci, Francesco Roder, Camilla Filippi, Roberto Citran, Vitaliano Trevisan, Teco Celio, Luisa De Santis, Ludovica Modugno, Andrea Appi, Mirko Artuso, Ramiro Besa, Antonio Fornari, Valerio Mazzucato e Evelina Meghnagi.

Il film prodotto da Ipotesi Cinema e Stemal Entertainment con RAI Cinema è scritto da Antonio Padovan con Marco Pettenello. Il team dietro le quinte del film include il direttore della fotografia Duccio Cimatti, il montatore Paolo Cottignola e il compositore Pino Donaggio che ha curato la colonna sonora.