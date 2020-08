Masters of the Universe: Noah Centineo mostra il fisico del suo He-Man

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 agosto 2020

Noah Centineo prosegue la sua preparazione fisica per il ruolo di protagonista nel nuovo live-action dei "Dominatori dell'universo".

Noah Centineo, scelto per incarnare Black Adam / He-Man nel nuovo adattamento live-action di Masters of the Universe ha utilizzato i social-media per mostrare i muscoli messi su per prepararsi al ruolo.

La scelta di Centineo per il ruolo di He-Man per il sottoscritto resta un mistero insondabile, anche alla luce del famigerato live-action del 1987 dove venne scelto Dolph Lundgren per il ruolo, altro casting che seppur discutibile perlomeno dava al personaggio un minimo di fisicità attinente all'originale.

E' dal 2007 che Sony cerca di realizzare un nuovo live-action dei Dominatori dell'universo e dopo un susseguirsi di registi pare che ora il reboot abbia trovato in Aaron e Adam Nee, duo di fratelli cineasti noti per la commedia crime Band of Robbers, le persone giuste per il progetto con Art Marcum e Matt Holloway (Iron Man, Men in Black: International) scelti per scrivere la sceneggiatura.

Centineo è noto per alcune commedie romantiche prodotte da Netflix, Sierra Burgess è una sfigata, The Perfect Date e Tutte le volte che ho scritto ti amo di cui è attualmente in lavorazione un sequel; l'attore è anche apparso nel reboot di Charlie's Angels e sarà il supereroe Atom Smasher nel film di Black Adam con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson.





























Visualizza questo post su Instagram







































The question is.. should I start training again?

Un post condiviso da Noah (@ncentineo) in data: 8 Ago 2020 alle ore 8:17 PDT

Fonte: CinemaBlend