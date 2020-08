Box Office Italia dal 6 al 9 agosto 2020

Di Antonio M. Abate mercoledì 12 agosto 2020

Lieve calo rispetto al fine settimana precedente, con Jojo Rabbit in vetta

L'ottavo fine settimana dalla ripresa, come si dice... non è ancora quella giusta. Non che fosse lecito supporre il contrario, con la settimana del 19 agosto, la prossima, attesa al varco per via della generale riapertura di un gran numero di sale.

Il 6-9 Agosto 2020 fa perciò registrare un incasso pari a 260.281 euro e 48.628 ingressi - lo scorso anno, tra l'8 e l'11 Agosto 2019, i numeri erano altri: 3.391.480 euro e 485.251 ingressi. Il confronto invece con la settimana scorsa, 30 luglio - 2 agosto 2020, recita un calo nell'ordine del 2.21% in relazione agli incassi, che quanto agli ingressi si traduce in un -3.83%.

Va detto che nella giornata di ieri si è assistito ad un leggero miglioramento, sebbene sia chiaro che si proceda ancora ad un regime troppo basso per poter ricavare chissà cosa da questi numeri. A questo punto la speranza è che le nuove uscite apportino un beneficio sensibile, su tutti Tenet di Christopher Nolan, la prima, grossa uscita di questa nuova, complessa fase. Di seguito la top 10 dell'ultimo fine settimana.

TOP 10 dal 6 al 9 agosto 2020

1. JOJO RABBIT – € 16.435 (3.116) 31 copie / 530 media – Tot. € 4.037.137 (639.388)

2. PICCOLE DONNE – € 15.760 (3.084) 28/563 – Tot. € 5.944.456 (931.038)

3. PARASITE – € 12.569 (2.390) 38/331 – Tot. € 5.702.564 (896.498)

4. GLI ANNI PIU’ BELLI – € 11.299 (2.078) 34/332 – Tot. € 5.569.081 (891.269)

5. CENA CON DELITTO: KNIVES OUT – € 9.294 (1.548) 18/516 – Tot. € 5.148.070 (782.440)

6. IL GRANDE PASSO – € 6.881 (1.321) 6/1.147 – Tot. € 15.471 (2.797)

7. FAVOLACCE – € 6.277 (1.127) 17/369 – Tot. € 142.315 (24.531)

8. LA DEA FORTUNA – € 5.575 (1.048) 14/398 – Tot. € 8.249.285 (1.214.011)

9. I MISERABILI – € 5.483 (913) 18/305 – Tot. € 133.130 (23.801)

10. TUTTO IL MIO FOLLE AMORE – € 4.780 (868) 7/683 – Tot. € 2.602.315 (421.025)