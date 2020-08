Natale in Casa Cupiello: riprese in corso per il film di Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto

Il regista di "Mozzarella Stories" e "indivisibili" adatta la popolare commedia natalizia di Edoardo De Filippo.

Sono in corso le riprese di Natale in Casa Cupiello, nuovo adattamento della celeberrima commedia di Eduardo De Filippo diretto da Edoardo De Angelis e con protagonista Sergio Castellitto.

In occasione della sua ultima apparizione in pubblico nel 1984, Eduardo disse che il suo cuore avrebbe continuato a battere anche dopo che si sarebbe fermato. Io oggi in questo luogo posso constatare che ha mantenuto la promessa.

Le riprese del film, prodotto da Picomedia di Roberto Sessa, avranno una durata di cinque settimane e si svolgono interamente a Napoli. L'adattamento dell'omonima commedia è firmato da Massimo Gaudioso ed Edoardo De Angelis.

"Abbiamo scelto questo grande capolavoro quale primo titolo di una collezione di film per la televisione tratti dalle commedie di Eduardo De Filippo perché era nostra intenzione fare un regalo al pubblico televisivo dopo un anno così complicato e doloroso. Un progetto pensato per omaggiare il Maestro nell’anniversario dei 120 anni della sua nascita che ricorre nel 2020." ha dichiarato il produttore Roberto Sessa.

La trama ufficiale:

Il cast è completato da Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Toni Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice e Antonio Milo.

Fare Natale in Casa Cupiello oggi, credo sia un gesto artistico di grande modernità. Soprattutto per questa prima stagione post-Covid...La drammaturgia eterna, archetipa dei personaggi te la ritrovi tutta nelle relazioni famigliari di oggi. Edoardo De Angelis ci sta accompagnando per mano in questa gioielleria di emozioni, e noi lì a lucidare, per noi, per lui, per Eduardo.

Sergio Castellitto