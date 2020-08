Stasera in tv: "L'uomo che sognava con le aquile" su Rai 1

Di Pietro Ferraro giovedì 13 agosto 2020

Rai Uno stasera propone "L'uomo che sognava con le aquile", film drammatico del 2006 diretto da Vittorio Sindoni e interpretato da Terence Hill, Michelle Bonev, Mattia Cicinelli e Andrea Tidona.

Cast e personaggi

Terence Hill: Rocco Ventura

Michelle Bonev: Giulia Spadafora

Mattia Cicinelli: Roberto Spadafora

Andrea Tidona: Sindaco Angelo Spadafora

Alberto Molinari: Ferdinando Spadafora

Stefania Bogo: Isabella

Pierluigi Misasi: Zagari

Antonio Faà: Dottor Valenti

Anita Zagaria: Dora

Mariolina De Fano: Filomena

Claudio Pallottini: Marco





La trama

Rocco Ventura (Terence Hill) è un uomo semplice, innamorato della natura, che vive in un paesino calabrese e produce un formaggio tipico che fa stagionare nelle grotte. Ma su di lui e sui suoi terreni incombono le mire di Spadafora (Andrea Tidona), il sindaco del paese e di un avido imprenditore: i due progettano di costruire un complesso turistico proprio sui terreni di Rocco che, ovviamente, non vuole vendere le sue terre di famiglia. Nel frattempo in paese arriva con la madre, Roberto, un bambino appena guarito da una grave malattia.





Curiosità